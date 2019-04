Dues gironines, en la Final Four de l'Eurolliga femenina

A principi del mes de desembre, Queralt Casas va rebre una notícia dura. El Carolo francès havia decidit rescindir-li el contracte, tot i els bons números de la jugadora de Bescanó (12 punts per partit a l'Eurolliga), per buscar una estructura de plantilla que els donés més bons resultats a la complicada lliga francesa. Casas es quedava sense equip, però, paradoxalment, la decisió de l'equip de Charleville-Mézères, per qui la gironina havia fitxat a l'estiu amb l'al·licient de jugar l'Eurolliga, va acabar resultant un cop de sort. Sense gairebé temps ni de passar per casa, l'escorta gironina va canviar França per Hongria després de rebre una trucada de l'extècnic de l'Uni Girona Roberto Íñíguez perquè s'afegís al seu projecte al Sopron. I avui, només quatre mesos més tard que el Carolo prescindís d'ella, Queralt Casa jugarà la Final Four de l'Europa. I ho farà justament a Sopron, on l'equip hongarès intentarà donar la gran sorpresa en la segona semifinal (20.00) contra el gran favorit al títol, Ekaterinburg, després que en la primera una altra gironina, Marta Xargay, s'hagi enfrontat al Praga jugant amb el Dinamo de Kursk que entrena el seleccionador espanyol, Lucas Mondelo.

Amb el també espanyol Miguel Méndez a la banqueta, l'Ekaterinburg és el principal favorit al títol amb el permís del Kursk de Xargay i un munt d'estrelles com Breanna Stewart (MVP de la WNBA el passat estiu), Sonja Petrovic, Anna Cruz...; i de la màgia que pugui fer en semifinals que, amb aquesta, ja haurà disputat sis finals a quatre. Les russes volen repetir a Sopron el títol que van aconseguir l'any passat i, de fet, només han perdut un partit en tota la temporada amb jugadores com la mallorquina Alba Torrens, les nord-americanes Brittney Griner, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, la belga Messseman... Un munt d'estrelles a les quals Íñiguez provarà de contrarestar amb aquell bàsquet que Queralt Casas anomena com la gran clau perquè no es va haver de pensar el «sí» quan li va trucar per anar a Sopron: «Mai abans havia treballat amb en Roberto, però ho havia volgut fer des de feia molt de temps. No només per la seva carrera, sinó per la forma en què tots els seus equips treballen, juguen, corren, defensen...». Tot això i, lògicament, jugadores com la mateixa Queralt Casas, Candice Dupree o Aleksandra Crvendakic.

En el Praga, on hi ha la base canària Leticia Romero, destaca la nord-americana Alyssa Thomas per intentar complicar la vida al Dinamo Kursk, que compta amb, precisament, les exjugadores de l'equip txec Marta Xargay i Sonja Petrovic.