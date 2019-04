Nadia Colhado: una gironina més

«Estic molt feliç de formar part d'aquest equip un any més». Amb aquest tuit, escrit en català, Nadia Colhado responia ahir al migdia a l'anunci de l'Spar Cityift Girona, també a través de les xarxes socials, de la seva renovació amb el club de Fontajau. La continuïtat de Nadia Colhado era una notícia esperada des de feia dies i el sí definitiu de la brasilera, que es perdrà el play-off per una lesió, descarta la seva possible marxa a equips com València, que havien apostat fort per ella dins el pla de creixement que el propietari de Mercadona Juan Roig té en marxa per al bàsquet femení a la ciutat del Túria, i engega el procés de renovació de l'actual plantilla. Amb la continuïtat de Colhado, l'Uni té dues jugadores amb contracte per a la temporada vinent, ella i la base Núria Martínez, mentre que Laia Palau té una temporada més opcional en el seu contracte que la base barcelonina decidirà si executa quan acabi la lliga.

Helena Oma, Keisha Hampton o Rosó Buch són algunes de les altres peces de plantilla que, en un termini més o menys breu, són susceptibles de poder renovar mentre que la continuïtat de jugadores joves i amb molta projecció com Gabby Williams o Julia Reisingerova sembla molt més complicada.

Després d'aguantar moltes setmanes amb el canell de la mà dreta trencat, Nadia Colhado va jugar el seu últim partit en l'anada de les semifinals contra el Montpeller i després va passar pel quiròfan a la Clínica Bofill i continua a Girona, on ha començat la recuperació. Sense anar més lluny, dimecres mateix, la pivot brasilera va viure intensament des de la banqueta la victòria de les seves companyes contra l'Araski en el primer partit del play-off. «Quan el club va parlar amb el meu representant, jo ja tenia clar que volia seguir aquí. Per què canviar si aquí em sento bé dins i fora de la pista i estic en un club que lluita per les finals i juga l'Eurocup?», explicava Colhado just ara fa un any, quan també encara amb el play-off per jugar-se, va decidir renovar amb l'Uni. Ara, una temporada més tard, amb la lesió pel mig, la brasilera ha tornat a fer el mateix pas i ha estès el seu compromís amb el club gironí per a un tercer curs.

Nadia Colhado ha jugat les dues últimes temporades amb l'Spar Citylift Girona, va arribar l'estiu del 2017 provinent del Gipúscoa, i abans de lesionar-se era la jugadora més valorada de l'equip entrenat per Èric Surís amb 12,1 punts i 6,7 rebots per partit. Aquesta temporada, en la qual el canell li ha fet la guitza moltes setmanes, Colhado ha demostrat un alt grau d'implicació. I el partit de la pista del Lió n'és un dels exemples més clars. Quatre dies després de la derrota contra l'Avenida en la final de Copa a Vitòria on havia jugat infiltrada, la pivot brasilera es va oblidar del dolor i va jugar un partit impressionant (17 punts i 18 rebots) i va ser clau en la victòria gironina en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup. El seny deia que, després de la Copa s'hauria d'haver operat, però, conscient que Julia Reisingerova era baixa, Colhado va anar a Lió, va ajudar com va poder en la visita en lliga a Salamanca i va fer el darrer esforç en la tornada contra el Lió i l'anada de semifinals davant Montpeller.