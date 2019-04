El director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, proposa eliminar el Segle XXI

Amb seu a Esplugues de Llobregat, el Segle XXI és l'únic centre d'alt rendiment de bàsquet femení de l'Estat que, des de fa més de dues dècades, acull una vintena llarga de jugadores que, seguint un programa de 4 anys i competint tant amb un equip com amb un sènior a Lliga Femenina-2, intenten fer-se un lloc a l'elit del bàsquet.



Del Segle XXI han sortit algunes de les millors jugadores actuals i de generacions -d'Alba Torrens i Mayte Cazorla a Luci Pascua o Noe Jordana passant per Laura Nicholls o gironines com Queralt Casas, Geo Bahí o, més recentment la banyolina de la Universitat de South Florida Sílvia Serrat.



Històricament, els èxits de les seleccions espanyoles de base van anar lligats en part a les jugadores que sortien d'un projecte finançat per la Federació Catalana de Bàsquet i per la mateixa Generalitat (a través del Consell Català de l'Esport), a més de la Federació Espanyola de Bàsquet i el CSD.



En els seus orígens, el Segle XXI té l'històric «Plan ADO» per potenciar l'esport espanyol abans dels Jocs Olímpics de Barcelona'92, i en l'actualitat una pregunta: el projecte encara és necessari en un moment en què el bàsquet català té clubs de la potència de l'Spar Citlylift Girona, Cadí La Seu, Sant Adrià, Almeda, Lima Horta...



El director esportiu de l'Uni, Pere Puig, té clara la resposta i ahir al matí obria un fil a Twitter en què proposava obertament eliminar el Segle XXI. «Anys de subvencions i ajudes retallades als clubs catalans. Anys d'austeritat i de picar pedra. I mentrestant la Generalitat i la Federació Catalana de Bàsquet segueixen pagant els molts milers d'euros que costa el projecte Segle XXI per seguir donant glòries a Espanya i a la Federació Espanyola de Bàsquet», va escriure Puig en un tuit que va completar amb un altre en què demanava canvis: «No toca que tots plegats (clubs i esportistes) diguem que ja n'hi ha prou? Que els diners reverteixin als clubs! L'any 2014, en una reunió amb la Secretaria General d'Esports i Activitat Física, el llavors secretari Ivan Tibau ens va reconèixer que teníem raó i que acabarien amb aquesta sangonera».





Les queixes dearriben just en una temporada en què l' Spar Citylift Girona ja ha tingut problemes amb les subvencions de la Generalitat perquè va veure com se li retallaven, sense avisar, 11.000 euros de la quantitat inicialment prevista.Una retallada que tant el director general,com el president del club,, ja havien lamentat en diferents moments d'una temporada en la qual el club de Fontajau ha hagut d'assumir més despeses de les pressupostades per culpa de lesions i canvis de diferents jugadores.«La setmana passada vaig estar a Barcelona desencallant un problema que havíem tingut amb la subvenció de la Generalitat. Aquest any ens han fet una retallada que no esperàvem i, dins de les dificultats de què parlàvem de la temporada amb lesions i marxes de jugadores, aquesta n'és una més perquè és una retallada important que ens generarà un dèficit que no teníem previst i que ens fa mal», explicava aquest dimarts Cayetano Pérez en una entrevista a Diari de Girona en què repassava la sostenibilitat econòmica d'un projecte,que acaba d'arribar a les semifinals de l'Eurocup.