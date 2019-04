El Figueres confia en celebrar la cloenda del centenari amb un triomf contra el Sants

Un partit contra el Girona ara farà un any va obrir els actes del centenari de la Unió Esportiva Figueres que aquest vespre es tancaran amb l'entrega de la medalla d'or de la ciutat al Teatre Municipal El Jardí (20.00). Serà la cloenda d'un any atapeït d'actes que han fet recordar algunes de les grans fites -que no han estat poques- de l'entitat durant la seva història. Abans del lliurament de la medalla al vespre, els aficionats del Figueres tenen encara dues cites destacades avui. La més especial de ben segur, la xerrada-col·loqui entre quatre entrenadors que van protagonitzar alguns dels grans moments de la història del club: Jordi Gonzalbo, José Manuel Esnal Mané, Jorge D'Alessandro i Pere Gratacós. La trobada se celebrarà al Cercle Sport de 12.00 a 14.00.

Ja a la tarda, havent dinat (17.00), hi haurà l'altra cita. La més important en àmbit esportiu i en la qual el Figueres s'hi juga moltes de les opcions d'escapar dels possibles descensos compensats que hi pugui haver de Segona B. Un triomf contra el Sants, que té dos punts menys (36) permetria el conjunt de Xavi Agustí (38) agafar un bon marge de diferència respecte els barcelonins, que ocupen ara mateix, la perillosa 17a posició a cinc jornades per al final. El partit serà de portes obertes per a tots els aficionats per tal que Vilatenim presenti un bon aspecte. Els d'Agustí encadenen tres jornades sense perdre (7 punts de 9) que els han permès allunyar el descens directe gairebé definitivament. Un triomf contra el Sants aquesta tarda seria la millor manera de tancar esportivament un any històric.