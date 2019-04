El Figueres repassa les millors gestes amb Gonzalvo, Mané, Manel Pagès i Gratacós

La Unió Esportiva Figueres (1919-2019) clausura avui la celebració del centenari rememorant els seus anys de glòria. Per a fer-ho, s'ha organitzat una xerrada-col·loqui, moderada pel periodista Pitu Anaya, amb els quatre entrenadors que han marcat la història unionista aconseguint grans gestes: Jordi Gonzalvo (ascens a Segona B), José Manuel Esnal 'Mané' (ascens a Segona), Manel Pagès -el segon de Jorge D'Alessandro- (promoció a Primera) i Pere Gratacós (semifinals a la Copa del Rei).

De seguida, Pitu Anaya ha volgut deixar el protagonisme als "místers que han estat els grans culpables d'arribar a aquest moment". Seguint l'ordre cronològic, el primer d'intervenir ha sigut Jordi Gonzalvo. "A banda de l'ascens, vaig gaudir moltíssim dels meus anys a la Unió. Només d'arribar, vaig identificar-me plenament amb aquella plantilla i l'única cosa que vaig haver de fer va ser gestionar-la", ha dit Gonzalvo.

Mané ha seguit la mateixa línia i també ha recordat com va arribar a la capital de l'Alt Empordà: "vaig demanar-me una excedència a la meva feina perquè aleshores els entrenadors érem amateurs compensats, que dèiem. Encara no sabia si servia o no i si m'hi podria dedicar".

Després de la baixa a última hora de D'Alessandro, el seu segon, Manel Pagès, ha sigut l'encarregat de recordar la gran temporada que van fer els figuerencs quedant-se a les portes de Primera. "D'Alessandro em va deixar fer sempre el que volia. Tenia la missió d'anar al camp del Barça a analitzar els partits. Oficialment, anava poques vegades als desplaçaments però a casa sempre hi era".

Finalment, Pere Gratacós, que manté un gran vincle amb la Unió per la seva extensa etapa com a jugador i després com a entrenador, ha explicat que "ha sigut un aprenentatge constant i positiu". De la seva etapa com a jugador ha remarcat que "teníem un gran equip, però per molt bons que siguin els jugadors també se'ls ha de saber dirigir. El lideratge de Gonzalvo, Mané i D'Alessandro va ser molt important". Ja com a tècnic, "va fer-me molta il·lusió poder entrenar a casa amb un gran projecte a Segona B. Juntament amb l'Arseni Comas, venir al Figueres va suposar una promoció perquè acabàvem de marxar del Girona per no estar d'acord amb el canvi d'estructura". Respecte a la Copa, Gratacós ha comentat que "va ser un a més a més perquè no era el nostre objectiu. Després de guanyar el Barça tot va ser una festa però els vam treballar molt. Sobretot, el partit contra el Còrdova. L'ambient i la il·lusió que es vivia a Vilatenim em recordaven a les èpoques a Segona B i Segona".

La celebració continuarà aquesta tarda amb el partit del primer equip contra el Sants (17 h), que serà a portes obertes. I ja per acabar, el Teatre Jardí de Figueres acollirà l'acte final (20 h) amb el lliurament de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'entitat centenària.