Un parcial de 22-0 al primer quart condemna al Bàsquet Girona

Enèsima ensopegada del Bàsquet Girona en la segona fase de LEB Plata. Avui ha estat a la pista del Peixe Galego (82-72), en un partit que ha quedat pràcticament sentenciat en el primer període. Un parcial de 22-0 ha deixat tocats als gironins que ho han intentat fins al final -a poc menys de dos minuts s'han arribat a posar a sis punts dels rivals (76-70)-, però finalment han acabat encaixant una nova derrota.

El conjunt entrenat per Àlex Formento viatjava a Galícia amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que mantingués en vida als gironins en la lluita per entrar en una de les cinc primeres places de la classificació que donen accés a lluitar per l'ascens a LEB Or. Però les esperances s'han esvait en poc més de vuit minuts. Els visitants han començat dominant en els instants incials (5-7), però un parcial de 22-0 (27-7) pels locals en els següents sis minuts ha deixat grogui a Trias i companyia que han hagut de remar a contracorrent sense sort.