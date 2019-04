L'Olot perd a casa davant un Espanyol B molt superior

La Unió Esportiva Olot no ha pogut ni tan sols sumar un punt davant l'Espanyol B i s'ha vist molt superat per l'equip de David Gallego des dels primers instants. Els garrotxins no perdien a casa des del 21 d'octubre, quan el Lleida es va endur els tres punts de terres volcàniques després de guanyar 0 a 1.

Amb aquesta derrota, els olotins segueixen onzens a la classificació, però deixa de tenir la distància de 9 punts respecte al descens i ara és a 7 punts de l'Alcoyano, que és l'equip que marca la permanència i és, precisament, el proper rival dels de Garrido.