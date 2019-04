L'Uni es classifica per a les semifinals de la lliga femenina

Per la via ràpida. Deixant l'Araski sense capacitat de resposta gràcies a la solvència del treball defensiu i, a poc a poc, recuperant les millors sensacions de cara al tram final de la temporada. Així s'ha classificar aquest vespre l'Spar Cityfift Girona per a les semifinals de la lliga derrotant l'Araski a Vitòria per un clar 41-68 que permetrà a les gironines disposar d'una setmana per preparar la propera eliminatòria.

Les semifinals començaran el cap de setmana a Fontajau i el rival no es coneixerà fins dimecres quan, a La Seu d'Urgell, Cadí i Guipúscoa juguin el tercer partit de la seva sèrie. Avui, victòria basca en el segon partit per empatar a 1 (62-56). En l'altre costat del quadre, Perfumerías Avenida també espera rival amb Gernika i València empatats a una victòria.

"Jo havia vingut aquí per guanyar un títol i ja només ens queda una possibilitat...". La frase és de Laia Palau a Montpeller, minuts després que l'Spar Citylift Girona, quedés eliminat les semifinals de l'Eurocup. Supercopa i Copa a les mans del Perfumerías Avenida i una Eurocup inabastable per l'alt nivell de les franceses han deixat l'Uni amb la missió, poc fàcil, d'arribar a la final de lliga i posar contra les cordes el Perfumerías Avenida tot i el desgast que acumula l'equip i la definitiva absència de Nadia Colhado.

Avui ha tornat a quedar clar Laia Palau no val acabar la seva primera temporada a Girona sense lluitar fins al final per guanyar un títol. La veterana base barcelonina ha marcat la línia a Mendizorrotza en un partit on l'Uni ha aguantat bé la posada en escena de l'Araski, que ha intnentat generar dubtes a les gironines amb una defensa zonal, per acabar deixant les basques sense capacitat de resposta en un segon quart on les locals només han pogut anotar set punts.

Les pilotes interiors a Reisingerova, el físic de Williams per acabar les jugades de contracop, el desequilibri en atac de Keisha Hampton i la seriositat en el treball defensiu de tot el bloc... Massa arguments per a un Araski que, des d'abans del descans, ja ha tingut clar que avui era la seva festa de comiat de la temporada. Un 2+1 de Laia Palau i un tir obert de Bea Sánchez han deixat la diferència al descans en 18 punts (19-37) deixant el partit enllestit.

La nova pivot de l'equip, Vionise Pierre-Louis, ha debutat jugant 10 minuts sense anotar cap punt en un partit que ha tingut Keisha Hampton de màxima anotadora (16 punts i 13 rebots) i en el que Laia Palau ha acabat amb 11 punts.