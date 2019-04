Un parcial de 22-0 en el primer quart condemna el Bàsquet Girona

Enèsima ensopegada del Bàsquet Girona en la segona fase de LEB Plata. Ahir va ser a la pista del Peixe Galego (82-72), en un partit que va quedar pràcticament sentenciat en el primer període. Un parcial de 22-0 va deixar tocats els gironins, que ho van intentar fins al final -a poc menys de dos minuts es van posar a sis punts dels rivals-, però al final van acabar encaixant una nova derrota.

El conjunt entrenat per Àlex Formento viatjava a Galícia amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que el mantingués ben viu en la lluita per entrar en una de les cinc primeres places de la classificació que donen accés a pugnar per l'ascens a LEB Or. Però les esperances es van esvair en poc més de vuit minuts. Els visitants van començar dominant en els instants incials (5-7), però un parcial de 22-0 (27-7) a favor dels de casa en els següents sis minuts va deixar grogui Trias i companyia, que van haver de remar contra corrent sense sort. Fernánez i Badmus, amb 7 punts cadascú, van liderar l'allau local en atac. Els van seguir Sevillano i Gregory, amb 4 punts. Aquest últim amb un 3+1 per situar el 16-7 al marcador.

Al final del primer període els visitants van aconseguir aturar l'hemorràgia atacant dels rivals i els 10 primer minuts van acabar amb 27-13 al marcador. I la cosa semblava que no s'arreglaria en el segon quart quan els gallecs es van escapar fins als 22 punts (44-22). També després del descans, quan la diferència va arribar a ser de 24 punts (67-43).

Això era a poc menys d'un minut i mig per al final del tercer període i els catalans semblaven tocats i enfonsats, però en els últims 10 minuts van reaccionar i van estar a poc de la remuntada.

Comandats per Sergi Costa, Bolton i Jordi Trias, el conjunt d'Àlex Formento es va fer fort en defensa i efectiu en atac. Aquests tres jugadors van ser els que van tenir més encert durant el partit i van ser els tres únics visitants que van superar els 10 punts. En cinc minuts els locals només havien anotat cinc punts i els gironins s'havien aproximat a 11 dels rivals (72-61). Però la cosa es va posar realment interessant amb el triple de Sergi Costa que situava el 76-70 a un minut i vint segons pel final. Els de Fontajau creien en la remuntada, i Trias posava el seu equip a cinc punts (77-72) quan faltava un minut pel final. Però a partir d'aquí els triples de Sergi Costa i Bolton no van entrar, ni tampoc la cistella de dos ni els tirs lliures de Trias. En canvi, els gallecs van estar més encertats des de la línia de tir liure en els minuts finals, anontant cinc dels sis intents. D'aquesta manera els gironins van acabar perdent de 10 punts al final del partit (82-72).

Matemàticament, acabar entre els cinc primers encara és possible, però el Bàsquet Girona hauria de guanyar els quatre partits restants mentre que els rivals ho haurien de perdre pràcticament tot. Per començar aquesta utopia els de Formento rebran la pròxima jornada el Taldea, rival situat per sobre els gironins en la classificació.