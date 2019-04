El Peralada deixa escapar la victòria contra el Badalona

El Peralada ha deixat escapar la victòria aquest migdia davant del Badalona després de perdre 2-1 a casa. Després d'aconseguir avançar-se en el marcador amb un gol de Boselli poc després de la represa de la segona part, la sort els ha girat l'esquena i han encaixat dues dianes en només cinc minuts després de primer l'exLlagostera Natalio al 65 i Néstor al 68 marquessin els gols de la victòria del Badalona.

Aquesta derrota, marcada per les baixes de Paik i Soni, amb el Girona, i d' Èric Montes, Iago, Rober i Kilian, acaba amb la dinàmica ascendent dels nois de Pèlach de les últimes jornades, ja que portaven set partits sense perdre, i havia fet un pas endavant en la seva lluita per a la permanència. Ara és 13è, només quatre punts per sobre de les posicions de descens.