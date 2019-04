Rins guanya el seu primer Gran Premi en MotoGP i Maverick finalitza onzè

El Gran Premi de les Amèriques, tercera prova de la temporada del campionat de Moto GP, va tenir un gran protagonista: Àlex Rins. El barceloní va aconseguir el primer triomf de la seva carrera a la categoria reina. Va destronar Marc Márquez, dominador d'aquest circuit al llarg dels darrers sis anys. El de Cervera va caure i va obrir la porta a la lluita de Rins amb un Valentino Rossi que va acabar segon. De la seva banda, Maverick Viñales, que havia de començar sisè, es va veure perjudicat per una sanció en moure's a la sortida i es va conformar amb l'onzena posició final.

Al traçat d'Austin es van viure unes quantes sorpreses. La primera d'elles, no veure guanyar-hi un Márquez que buscava la setena victòria consecutiva. Rins venia avisant de les seves opcions de guanyar curses i va aprofitar la caiguda del de Cervera, qui era el líder amb un matalàs de quatre segons. Després es va encarregar de batre un Rossi que es va haver de conformar amb el seu segon podi consecutiu per només quatre dècimes de diferència.

La victòria del de Suzuki, la primera en Moto GP, va deixar a més a Jack Miller, pilota de Ducati, tancant el podi. Un Gran Premi que apreta encara més la classificació general de pilots. Márquez cau del lideratge i ara és quart. Andrea Dovizioso és el nou líder amb 54 punts, superant Rossi (51) mentre que Rins ja és tercer amb 49. Semblava que el vigent campió, Márquez, s'apuntaria la prova d'ahir. Sortia des de la pole i va marcar el ritme que s'esperava, obrint forat sense descans. Al revolt 12 va caure al terra. Tampoc se'n va sortir gaire el seu company Jorge Lorenzo, qui va haver d'abandonar per un nou problema de la seva moto, com ja li va passar a la Q2. Qui no se'n va acabar de sortir va ser Maverick Viñales. El pilot del Monster Energy Yamaha havia fet el sisè millor temps el dissabte, però una sanció el va obligar a remuntar posicions. El rosinc va acabar onzè, una mica per darrere de Pol Espargaró, vuitè.