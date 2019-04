El Barça es classifica per les semifinals de la Champions

Portava dotze partits sense marcar en quarts de final, sis anys des del seu últim gol en aquesta ronda i Leo Messi va anotar dos gols en quatre minuts per portar el Barça a semifinals després de noquejar el United per 3-0, amb un gol de Coutinho per tancar el partit.

En una nit gran al Camp Nou, amb la millor entrada del curs (96.708), els blaugranes van passar a la penúltima ronda de la Champions, on no estaven des de 2015, just l'any que va aconseguir la seva última Copa d'Europa.

El partit va ser una demostració de la llei de Messi. L'argentí, dosificat per Ernesto Valverde a aquest curs més del compte en partits de Laliga, arriba de la millor manera al moment culminant de la temporada, amb la idea posada en conquerir "aquesta copa tan bonica" com va qualificar l'argentí a la Champions en el seu primer parlament com a capità.

Però també un bany de confiança per a tot l'equip, que va tornar a deixar la seva porteria a zero, que va recuperar la millor versió de Coutinho, autor del 3-0, i que es va sentir poderós.

I això que la pel·lícula del partit no va començar bé per al Barça. Segurament l'United mai va somiar amb jugar un quart d'hora com ho va fer d'inici al Camp Nou, quinze minuts en què va passar de tot, des d'un remat de Rashford al travesser als 36 segons fins a un no-penal sobre Rakitic, primer assenyalat per Brych i després rectificat 'via pantalla' per l'àrbitre a suggeriment del VAR.

Massa emocions per a tan poc temps. El Barça no va tenir ni la possessió de la pilota en els primers set minuts. Va sortir l'United com un coet. Va sorprendre amb un rombe en atac, la velocitat de Rashford i Martial, la pressió de McTominay, Pogba, Fred i Lingard. Res a veure amb el partit d'anada.

Però la primera vegada que els de Valverde es van acostar van espantar al rival, el United va començar a recular i el Barça va saber que el partit anava a ser seu. A partir de llavors, la història ja va ser una altra.

A la primera jugada de perill, Messi va signar una d'aquelles accions que tot el món del futbol sap que farà, però que ningú sap com parar i va marcar.

Un eslàlom des de la dreta en diagonal cap a la porteria després d'una recuperació de Rakitic, un regat sobre Fred, un finta per desequilibrar a Phil Jones i un xut al pal llarg davant el qual el porter no pot fer res.

Al minut setze l'1-0, quatre després el 2-0, aquest cop després d'un clamorós error de David de Gea, que va recordar a aquella acció d'Arconada que va permetre el tant de Platini a la final de l'Eurocopa de 1984. El pilota es va colar entre l'aixella i el braç del porter. En quatre minuts, l'United estava desactivat, el Barça sabia que passaria a semifinals.

Va sentir tant el gol l'equip de Solskjaer, que ja no es va recuperar. Els blaugrana es van sentir a gust. Va perllongar el joc per les bandes amb Alba i Sergi Roberto; va viure de la brega de Suárez, d'alguna acció remarcable de Coutinho, del joc posicional dels migcampistes, amb un sensacional Rakitic, i de Messi, que creava, rematava i fins recuperava en defensa.

Sense notícies del United, el Barça va poder marcar el tercer en l'última acció del primer temps. Una jugada coral, iniciada amb una canella de Messi, culminada amb una passada de la mort de Rakitic sobre Sergio Roberto i una rematada del jugador del planter que va salvar De Gea amb la cara.

Els anglesos van sortir derrotats del vestidor. Si amb el seu millor futbol perdien 2-0, es van preparar per al pitjor i ja van jugar amb cinc defenses.

Messi va tenir el 3-0 en una rematada salvat per Young i Countiho, en una rematada des de fora de l'àrea, va posar la pilota en la teranyina de la meta de De Gea per tancar el partit en el minut 61.

El porter del United somiarà amb l'argentí. En la seva segona aparició al Camp Nou, va tornar a encaixar. Aquesta nit dues, en l'anterior ocasió, com a meta de l'Atlètic en la temporada 2010-2011, va haver de recollir tres vegades la pilota de la seva xarxa, les tres després de rematades de Messi.

Fins al final, el Barça es va agradar. Suma el seu trentè primer partit sense perdre al Camp Nou, on no perd des l'1 de maig de 2013.

Ni un patiment, va esgotar els minuts i ja espera rival a semifinals, possiblement el Liverpool, que en l'anada del seu enfrontament davant el Porto va guanyar a Anfield Road per 2-0.