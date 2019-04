Uni: habituades a lluitar pel títol

La temporada 2011-12, en la seva tercera experiència a Lliga Femenina-1, l'Uni Girona, llavors denominat a Girona FC de la mà del controvertit Josep Delgado, aconseguia classificar-se per primer cop per a les semifinals de la lliga. Amb una plantilla curta, però amb una parella interior molt dominant formada per l'actual pivot de l'Avenida Angel Robinson i Gisela Vega acompanyades per Noe Jordana o Anna Carbó, l'equip que entrenava Anna Caula va acabar en tercera posició la lliga regular i llavors no hi havia quarts de final, va jugar les semifinals contra un Perfumerías que, amb Lucas Mondelo a la banqueta i amb Marta Xargay i, per descomptat, Erika de Souza a la pista, va eliminar les gironines en dos partits: sense opcions a Salamanca (78-45 amb 15 punts de la brasilera i 14 de Bonner) i 58-69 a Fontajau, on els 16 punts i 17 rebots de Robinson no van ser suficients per aturar les castellanes. Després d'aquella gran actuació, com ja s'ha repetit més cops en els darrers anys, Angel Robinson acabaria fitxant per l'Avenida per reforçar un equip que, després d'eliminar l'Uni en semifinals, s'estavellaria a la final contra el Ros Casares de Laia Palau i Shay Murphy.

Aquella primera semifinal de lliga marcaria un punt d'inflexió a l'Uni que des de llavors ha estat sempre, com a mínim, amb l'excepció de la temporada 13/14, en semifinals arribant a jugar quatre finals guanyant-una: la primera l'any 2015 amb Roberto Íñíguez a la banqueta i jugadores com l'ara vicepresidenta Jordana, Ify Ibekwe, Vanessa Gidden, Jael Freixanent, Vita Kuktinee, Chambers... Aquest proper cap de setmana, l'Spar Citylif Girona rebrà el guanyador del duel de demà al vespre entre el Cadí i el Guipúscoa en la que serà la seva setena presència en les semifinals pel títol en les últimes vuit temporades. I, anant més enllà, l'objectiu serà arribar a la seva cinquena final consecutiva en una sèrie que va començar el 2015, amb el títol guanyat el dia de Sant Jordi amb un pavelló de Fontajau a rebentar, i que ha continuat amb les tres darreres finals perdudes consecutivament a Salamanca contra el Perfumerís Avenida de Miguel Ángel Ortega. Una amb Xavi Fernández a la banqueta i dues més ja amb Èric Surís.

De l'actual plantilla, Rosó Buch, Nadia Colhado i Núria Martínez ja van viure la final de la temporada passada, mentre que la capitana Buch i Helena Oma (cedida el curs passat al Cadí) van jugar la final del 2017.