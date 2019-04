El MIC proposa futbol sense aturador amb un miler de partits en cinc dies

La dinovena edició del MIC arrenca aquest matí amb la disputa dels primers partits i la cerimònia inaugural (11.00) a l'estadi de Vilatenim de Figueres, amb les localitats exhaurides. Serà aquest el punt de partida per a cinc dies de futbol sense aturador, amb la previsió que es disputin un miler de partits en 35 seus de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès. El que es coneix com el Mundialet del futbol base mobilitzarà 6.550 jugadors repartits en 364 equips procedents de 43 països dels cinc continents. Una vuitantena de clubs (Girona, Llagostera, Olot, Figueres, Lloret, Farners, Sant Gregori, Cassà, Caldes, Tossa, Bescanó, Hostalric, Gironès Sàbat i Flaçà, entre d'altres) representaran el futbol gironí al torneig, que l'any passat, per primera vegada, va tenir un campió de la demarcació amb la victòria del Llagostera sobre el Girona juvenil.

Després de la l'obertura, i a partir de les 11.45 h, es jugarà el partit de juvenils entre el Reial Madrid, entrenat per l'exfutbolista blanc Raúl González i ja campió de la seva lliga, i el Kaptiva Sports FC, de Barcelona. Prèviament als actes inaugurals, a les 10 del matí hi haurà un partit d'alevins entre el Figueres i el Manchester United. De la jornada d'avui també destaca, a les 4 de la tarda, a Palafrugell, la sacada d'honor que farà el migcampista del Girona FC Àlex Granell abans del partit d'infantils entre l'amfitrió i el JP Academy. Granell va ser jugador del Palafrugell la temporada 2007/08 i serà reconegut per part de l'ajuntament local en el camp del Gregal.

El MIC arriba a la dinovena edició imparable. Ja arriba a les 35 seus de quatre comarques, per un total de 47 instal·lacions. Peralada i Vilablareix són les novetats que s'afegeixen aquest any. El desdoblament de la categoria juvenil, el MIC Integra a Vidreres aquest divendres, la inclusió de l'àrbitre assistent de vídeo (VAR) i l'augment de retransmissions televisives (per Gol, Movistar+, Esport 3 i TV Costa Brava) marcaran un MICFootball que d'aquí un any celebrarà el seu 20è aniversari. Els àrbitres de Segona faran pràctiques de VAR a Lloret, en partits de categoria juvenil, abans que el videoarbitratge s'implanti també a la categoria de plata el curs que ve.

Les finals es disputaran entre el dissabte i diumenge entre Palamós i Figueres. El torneig, que comptarà amb sis dels vuit clubs que hi ha classificats en els quarts de final de la Lliga de Campions, veurà desfilar entitats com el FC Barcelona, Reial Madrid, Atlètic, Espanyol, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, París Saint-Germain, Inter, Parma, Olympique de Marsella, Porto i Xakhtar Donetsk, entre d'altres.



Futbol i bàsquet

El MICBasketball, establert a la demarcació des del 2017, arrencarà la seva tercera edició demà i s'allargarà fins diumenge. Lloret Sils, Vidreres, Caldes, Cassà, Maçanet, Santa Cristina i Girona seran les seus de més de 130 partits.