Europa desembarca al Costa Brava Girona Basket 2019

El Costa Brava Girona Basket comença avui la seva sisena edició, que comptarà amb més presència internacional que mai. 80 equips de les categories masculines i femenines de cadet, infantil i mini competiran entre avui i demà en un format de lligueta i play-off que culminarà amb les finals de dissabte.

Set dels setze equips de la categoria de cadet masculí provenen d'arreu d'Europa. El filial de l'equip d'Eurolliga Zalgiris Kaunas, que aquests últims dies també ha disputat el TOP European de Platja d'Aro, és un dels aspirants a aixecar el títol. Un altre candidat ferm és el Ratiopharm Ulm alemany, que buscarà revalidar la primera posició aconseguida l'any passat. Altres potències europees són els holandesos New Heroes i Celeritas-Donar, l'Inter Bratislava eslovac o els debutants Oostende belga i Oaklands Wolves britànic. No els posaran les coses fàcils els catalans Fontajau i JAC Sants, els balears Boscos, Salle Maó, Sant Lluís i Sa Real, ni els altres equips de la resta d'Espanya com el Valladolid, el San Ignacio o el 7 Palmas, que arriben a Girona disposats a fer la sorpresa.

Molts d'aquests equips repeteixen a la categoria d'infantil, que aquest any es presenta molt disputada. És el cas de diversos clubs espanyols com el Valladolid (campió en l'edició anterior), el Sant Lluís, el San Ignacio, el Sant Josep Obrer, el Sa Real, la Salle Maó i el 7 Palmas. També en repetiran alguns d'europeus, com l'Ulm, l'Oostende, el New Heroes i l'Inter Bratislava, que alhora es postulen com els favorits per aconseguir el títol. El punt exòtic l'aportaran els dos únics clubs no europeus de l'edició d'enguany: des de l'Orient Mitjà, l'acadèmia PSSA de Dubai; des del cor de l'Àfrica, la YISCA de Kènia. Els dos catalans del grup seran el CEB Girona i el Minguella. Caldrà també estar atents a la novetat de l'Sparta de Praga, que debuta al Girona Basket i pot ser un dels candidats a arribar a la final.

Precisament el conjunt txec és un dels favorits a la categoria de mini masculí. L'acompanyaran a la cursa pel títol la PSSA i l'Inter Bratislava, juntament amb l'Oostende i el Valladolid, un parell d'equips que participaran en totes les categories masculines. Dos equips del Sa Real, dos del Sant Josep Obrer, el Sant Lluís de Menorca, el San Ignacio de Pamplona, el 7 Palmas canari i els catalans CESET, Unió Maristes, Amer i la Bisbal completen el grup.

La categoria de mini femení la formaran sis equips. El GEiEG-Uni es presenta com el principal candidat a obtenir el títol. També hi participaran els catalans CB Prat i Olot, a banda del San Viator basc, el Sant Josep Obrer i el Sant Lluís, que tindrà representació en totes les sis categories.

El torneig es disputarà en diverses pistes de la província de Girona. La categoria de cadet masculí quedarà repartida entre els pavellons de Fontajau, Sant Gregori i Palau Sacosta. Els partits de cadet i infantil femení es jugaran a Salt 1 i 2 respectivament. Montfalgars, Santa Eugènia, Vila-roja i Quart acolliran la categoria d'infantil masculí. També al pavelló de Quart, juntament amb el de Vilablareix, es disputaran els partits de mini masculí, mentre que els de femení es jugaran al pavelló de Platja d'Aro, on entre dilluns i dimecres passat s'hi va celebrar el TOP European.