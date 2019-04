El MIC 2019 dona el seu tret de sortida davant 7.000 persones

No falla. Si és Setmana Santa, a la Costa Brava hi ha futbol. Això és així des de fa gairebé dues dècades. Temps en què el MIC - Mediterranean International Cup no ha fet altra cosa que créixer i consolidar-se. El torneig internacional de futbol base arriba a la seva dinovena edició i ahir va viure la seva inauguració. Una posada en escena que va triar l'estadi de Vilatenim per segon any consecutiu. Es va omplir amb prop de 7.000 espectadors. Hi va haver de tot: desfilada amb els abanderats de tots els conjunts participants, música, un gran ball a peu de gespa amb més de 400 participants de l'escola de dansa urbana (la figuerenca Dance Me) i també futbol. El primer partit, el tret de sortida, el va protagonitzar el Reial Madrid juvenil i el Kaptiva Sports. L'equip que entrena Raúl González, l'exjugador del club blanc, es va imposar sense dificultats: 5-0.

A peu de gespa, abans que la pilota comencés a rodar, no hi van faltar els parlaments. Hi van dir la seva David Bellver, president de MICFootball; Pere Vila, delegat del Govern de la Generalitat a Girona; Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; i Jordi Masquef, l'alcalde de Figueres. Tots van coincidir en una cosa: en dir que el MIC és el «millor torneig de futbol base del món».



Números i novetats

Any rere any, el MIC no fa altra cosa que créixer. Sempre hi ha alguna novetat, sense excepció. També al 2019. Enguany hi ha un total de 35 seus, des de la Jonquera fins a Hostalric. Dues d'elles s'estrenen: Peralada i Vilablareix. A tot això, s'hi afegeix el desdoblament de la categoria juvenil i l'augment de les retransmissions televisives. Encara que, potser la novetat més cridanera és la inclusió de l'àrbitre assistent de vídeo (VAR). Des d'ahir i fins aquest diumenge, les previsions parlen d'uns 900 partits de futbol, amb la participació de 6.550 jugadors i d'un total de 364 equips que provenen de 43 països (inèdits fins ara com Uruguai, Zàmbia, Kènia, Malta i Uzbekistan) dels 5 continents.

A tot això se li ha de sumar el MICIntegra, torneig en què hi participaran 21 equips de futbol i quatre de bàsquet amb jugadors que tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual. Serà la seva setena edició i es celebrarà demà. Avui, d'altra banda, començarà el MICBasketball. Va donar el tret de sortida el 2017 i mica en mica busca consolidar-se al territori. Comptarà amb prop de 700 jugadors i jugadores que competiran fins aquest diumenge.