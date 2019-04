La UE Figueres guanya l'Hospitalet en temps de descompte

Un gol de Sergi Romero al minut 92 va donar la victòria a la UE Figueres al camp de l'Hospitalet.

Segons informa la UE Figueres, el conjunt local va sortir disposat a trencar la seva mala ratxa i va prendre la iniciativa des del primer moment davant d'un Figueres ben posicionat sobre el terreny de joc que es defensava amb seguretat i que buscava la velocitat i les pilotes en profunditat per intentar inquietar. De fet, la primera acció de perill la va protagonitzar Álvaro després d'una recuperació de Bora al mig del camp. El davanter de la Unió va xutar amb potència des de la frontal i Aliaga, llançant-se a la seva esquerra, va poder refusar la pilota a córner (17'). Tres minuts més tard la Unió va aconseguir enviar la pilota al fons de la xarxa amb una rematada de cap de Bora que Tena va desviar. L'àrbitre, però, va anul·lar el gol per fora de joc (20').

Aquestes dues accions dels alt empordanesos van provocar la reacció de L'Hospitalet, que durant uns minuts va buscar amb insistència el primer gol i que va topar amb un inspirat Aroca. El porter de la Unió va aturar un cop de cap de Gabriel a la sortida d'un córner (21') i un xut franc però centrat d'Eudald (24'). Poc després va ser Ton qui va intentar sorprendre amb un xut llunyà que va sortir per sobre del travesser (27'). Una centrada per la dreta de Gelmà que Sergio Álvarez va rematar de primeres, desviat (28'), va precedir els minuts més complicats per al Figueres. Una passada entre línies va habilitar Ton, que va entrar a l'interior de l'àrea i va encarar Aroca, que en dues ocasions va poder refusar el xut del davanter local (28'). En el 32', Ripoll va rebre dins l'àrea i, després de retallar el seu marcador, va veure com la mà d'Aroca evitava l'1-0.

La Unió es va treure l'angoixa de sobre gràcies a una acció d'Èric Vilanova, que va rebre una pilota des de la dreta i va intentar superar Aliaga amb un xut potent que va sortir fora per molt poc (34'). A partir d'aquesta jugada va canviar la tendència de la primera meitat i el Figueres va tenir més control de la pilota. Tot i això, els locals encara van inquietar en dues accions més abans del descans, primer amb un xut de Gómez dins l'àrea que Bora va refusar (40') i després amb un xut de falta de Dani, sense problemes per Aroca (45').

La segona part va començar amb un ritme ben diferent a la primera i sense un dominador clar sobre la gespa. Els locals van avisar primer amb una rematada perillosa de Dani des de la frontal que va sortir fora per molt poc (54'), i la Unió va replicar mitjançant Èric Vilanova, amb un xut que va aturar Aliaga (62'). El porter de L'Hospitalet va fer una molt bona intervenció en el 70' per tallar una centrada molt perillosa de Víctor Valverde per la dreta, que buscava Marc Gelmà.

El partit va entrar en una fase d'ocasions a les dues porteries. Els locals van veure com el pal evitava el primer gol del partit en una centrada de Jiménez que va rematar David (73'). La següent oportunitat va ser per a la Unió, que en aquesta ocasió va aconseguir el seu objectiu i es va avançar en el marcador en una acció d'estratègia. Èric Vilanova va penjar una falta a l'àrea i Tena, més llest que ningú, es va endur la pilota i la va enviar al fons de la xarxa (78'). L'alegria, però, va durar poc i L'Hospitalet va empatar a la sortida d'un córner amb una rematada de cap de Rodri (82'). Els locals van tenir a prop el segon gol quan el mateix Rodri va trencar el fora de joc i, tot sol, va enviar la pilota al pal quan ho tenia tot de cares per marcar (87'). I ja en el temps de descompte, i en una nova acció d'estratègia, el Figueres va aconseguir el definitiu 1-2 en una falta lateral que Sergi Romero, al segon pal, va transformar en el gol de la victòria (92').