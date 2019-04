El Barça obre avui contra la Reial Societat una setmana de tres partits per sentenciar la lliga

Després de certificar el seu pas a semifinals de la Lliga de Campions amb una golejada contra el Manchester United (3-0), el Barcelona afronta una setmana clau per reeditar el títol de LaLiga Santander, en una sèrie de tres partits que començarà avui amb la visita de la Reial Societat.

Alabès, a Mendizorrotza, i Llevant, de nou al Camp Nou, seran els altres dos partits de la lliga que, si el Barça soluciona amb triomf, el convertiria matemàticament en campió. Pensant en la Lliga de Campions, el conjunt blaugrana s'ha pres un respir a Osca (0-0), amb un equip ple de suplents, i demà Valverde tornarà a fer rotacions, encara que moltes menys de les que es van veure la passada jornada a El Alcoraz. Allà no hi van ser ni Leo Messi, ni Sergio Busquets ni Ivan Rakitic, als quals el tècnic va donar descans, ni tampoc Gerard Piqué i Luis Suárez, baixa per acumulació de targetes. Tots ells seran avui contra la Reial Societat en una convocatòria on hi va entrar Samuel Umtiti.

Encara que Valverde farà de nou alguns canvis en l'onze. Nelson Semedo podria reemplaçar Sergi Roberto al lateral dret, Arturo Vidal a l'Arthur Melo al centre del camp i Ousmane Dembélé també apunta a la titularitat en detriment de Philippe Coutinho. L'extrem francès segurament completarà la tripleta ofensiva del conjunt blaugrana al costat de Messi i Suárez.

La Reial Societat recupera la seva estrella Willian José, després de la seva sanció de la passada jornada, per intentar l'assalt a un Camp Nou que se li resisteix des de fa 28 anys i poder tenir alguna cosa semblant a un objectiu per als cinc últims partits. Imanol Alguacil, que ha patit un autèntic calvari per poder fer alineacions donat el gran nombre de baixes de jugadors importants que pràcticament es descarten cada jornada, podrà tenir un atac de garanties amb Willian José i Mikel Oyarzabal, però acusarà encara absències importants al migcamp.