El gran «èxit» del Llagostera

Un dels nombrosos èxits que el Llagostera ha col·leccionat als últims anys arribava l'any 2011. Després de passar-se un munt de temporades a les catacumbes del futbol, va signar una de les temporades més brillants que se li recorden per acabar liderant el grup cinquè de la Tercera Divisió. Ho va fer amb 73 punts, deixant enrere els seus perseguidors: Montanyesa (67), Pobla de Mafumet (67) i Reus (65). El campionat va venir acompanyat d'un històric ascens a la Segona Divisió B, escenari fins llavors desconegut per a un club que fins i tot va tenir l'atreviment de treure el cap pel futbol professional, un esglaó per sobre. Com si d'un ascensor es tractés, tant ha pujat l'equip com també ha baixat durant els darrers cursos. Ha tornat a Tercera, tocant de peus a terra. Ho ha fet conscient que repetir algunes gestes és pràcticament impossible. Per això, quan la present lliga encara no s'ha acabat, tothom aplaudeix la trajectòria que dibuixa l'equip que entrena Oriol Alsina. Ara té 72 punts, un menys dels que el van coronar campió vuit anys enrere. Però a diferència d'aquella vegada, ara la cosa està ben renyida. Ni el play-off està assegurat, pel qual falten cinc jornades d'infart, amb tot per decidir. Ara bé, al club tothom ho té clar: passi el que passi, la temporada haurà estat un veritable «èxit».

Queden encara 15 punts per disputar-se. Un món i més en una competició tan renyida. I sorprenent. Tant, que el Llagostera, que va descansar el darrer cap de setmana, veia com els seus principals rivals en la pugna per l'ascens, Prat i l'Hospitalet, punxaven. D'aquesta manera, els d'Alsina lideren la classificació amb 72 punts. Un més que els 71 del conjunt Pota blava, pels 70 dels riberencs. Completa la zona de promoció l'Horta, que en té 66. Tot ben apretat. Sense res decidit. Ni el play-off pel conjunt blaugrana. El cinquè és el Sant Andreu, que en té 63 (9 menys) però amb qui el Llagostera té perdut l' average.

La situació és la següent. De finals en queden cinc. Dues d'elles, al Municipal. On més fort se sent el Llagostera. Rebrà avui el Terrassa, en un duel on cada soci pot portar dos acompanyats de franc, i tres partits després la Fundació Grama. La resta, tres desplaçaments. A Castelldefels, Granollers i Ascó. La valoració d'Alsina? «Els nostres números són més importants a casa que no pas a fora, això és evident. I preferiria jugar amb la nostra gent. Tot i que com a visitants tampoc ho fem gaire malament», valora. Afegeix que «ara és molt més difícil enfrontar-se a un rival que s'està jugant alguna cosa que no pas a un que està al mig de la classificació. Preferiria trobar-me a equips d'aquest perfil, però això va com va». Els números justifiquen les paraules del tècnic. Al Municipal, el rendiment del Llagostera és excel·lent. És el millor local de la categoria amb 15 victòries (més que ningú) i 3 derrotes. A fora ha sigut capaç de guanyar 7 vegades i esgarrapar 6 empats.

La setmana vinent, el duel entre el Prat i l'Hospitalet els pot beneficiar. Alsina, però, no perd gaire temps pensant això. «No ho tinc al cap. Sé que aquella jornada hi ha un duel a Castelldefels que serà molt complicat perquè ells s'estan jugant la permanència. Tot dependrà del que nosaltres fem, no dels rivals. Prefereixo tenir aquest avantatge». Per encarar aquest ruix final, diu tenir al vestidor «tranquil» però alhora «conscient» que el que queda serà «difícil i molt llarg». Admet que els jugadors també estan un xic «nerviosos» perquè «s'acosta el final» després d'un munt de jornades picant pedra. Recalca que l'objectiu «ara mateix» no és pas cap altre que el de fer la promoció d'ascens. «Quan el tinguem assegurat, si ho aconseguim, llavors intentarem ser primers. Però encara queda per pensar en això». Passi el que passi, el que Alsina té clar és una cosa. Ell i tothom al club. «La temporada serà un èxit. Acabem primers, quarts o sisens. El que passa és que si no tens el premi final, sembla que no sigui bona. Però no és així. Normalment, amb aquests punts hauríem de tenir la promoció a la butxaca».