La relació entre el Palamós i Javi Salamero podria acabar abans del final d'aquesta temporada

Les manifestacions de Javi Salamero raonant els motius de per què no renova pel Palamós no han agradat a la directiva palamosina i el proper dilluns el mateix president del degà, Patxi Otamendi, té previst explicar-li el seu descontentament.

La relació Palamós-Salamero s'enterboleix i després de conèixer la no continuïtat del tècnic a la banqueta palamosina la temporada vinent tampoc queda gens clar que l'entrenador hi acabi el curs. Dilluns hi ha prevista una trobada entre ambdues parts per valorar la situació, una situació que s'ha enrarit després d'unes declaracions de Salamero lamentant alguns aspectes de funcionament del club presidit per Patxi Otamendi.

El tècnic del Palamós, Javi Salamero, pensa que l'entitat arrossega una sèrie de mancances de planificació esportiva i de logística, que l'han decidit a canviar d'aires quan s'acabi aquesta campanya, segons Salamero, «hi ha departaments dins l'àrea esportiva susceptibles de millorar». L'exentrenador del Llagostera B assegura que la negativa a acceptar la renovació del Palamós no es deu només a l'aspecte econòmic perquè «els motius van més enllà».



Dilluns, Otamendi-Salamero

Segons Salamero, «l'oferta econòmica no és tan important com sí que ho és que els futbolistes portin la roba o que els porters estiguin ben atesos o que quan fa faltar el físio no haguéssim d'utilitzar els físios dels equips rivals» perquè, per a l'exentrenador de Girona, Nàstic o Sabadell, «el degà ha d'estar per sobre de tot això»

Javi Salamero entén que l'actual junta «ha heretat i arrossega una gestió econòmica que la limita en les seves accions» i que està treballant per resoldre aquests dèficits, però que aquest no és un procés ni ràpid ni fàcil.

A la directiva de Patxi Otamendi no han agradat gens ni mica les manifestacions de Salamero i han citat l'entrenador el proper dilluns a l'estadi per valorar la situació. Queden cinc partits, però la relació Palamós-Salamero podria provocar un canvi d'inquilí en aquest tram final de Lliga.