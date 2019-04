El VAR treu pit en el MIC

La vivència és extraordinària, ens està permetent que els àrbitres de Segona visquin una nova experiència, xiulant partits de veritat i comunicant-se de manera directa amb els àrbitres que gestionen el VAR. Aquesta és la millor manera per aconseguir que el procés sigui més fort», explica Carlos Clos Gómez, el director del projecte VAR a Espanya, en una visita guiada que va tenir lloc ahir al matí a Lloret de Mar, on es va mostrar com s'està utilitzant l'àrbitre assistent de vídeo (VAR) i quina funció fan els àrbitres en el seu desenvolupament. L'acte, que va començar a l'hotel Evenia Olympic Garden i va acabar a la unitat mòbil del camp, també va comptar amb la presència de Carlos Velasco Carballo, el president del Comitè d'Àrbitres de la RFEF, i Juanjo Rovira, el director del MIC Football, que celebra la dinovena edició. «Aquest excel·lent torneig ha superat les nostres expectatives. L'organització és idònia per portar a terme les nostres proves i el comportament dels equips ha estat magnífic. És un pas més, en la lluita per la transparència. No volem amagar-nos; al contrari, volem apropar-ho a la societat», reflexiona Velasco Carballo. «És un orgull i un acte de responsabilitat. Tenir a tot el col·lectiu arbitral al MIC, ens dona prestigi. Tant de bo ho puguem repetir cada any, perquè serà molt bon senyal. Nosaltres estem encantats i els deixem les portes obertes per treballar de bracet sempre que ho considerin oportú», opina Rovira.

El prestigiós torneig formatiu que s'està disputant aquests dies per 35 seus gironines és el banc de proves per als 22 àrbitres principals i els 43 assistents de la Segona Divisió que l'estan fent servir en directe per primera vegada, en un trajecte que desembocarà a l'agost, en què el VAR entrarà a la Lliga 1|2|3. «És una de les eines més importants que s'han implementat a l'arbitratge i al futbol espanyol. L'avantatge que tenen els àrbitres de Segona és que poden comprovar com estan actuant els seus companys de Primera. Els col·legiats d'elit van passar de no tenir cap mena d'experiència real, a ser els primers a utilitzar el VAR en un partit fora del simulador. No ho experimentaran al cent per cent fins a l'agost, perquè tot això no deixa de ser una prova fora de la competició oficial; però la intenció és que arribin molt més preparats a com van arribar els àrbitres de Primera al seu dia. L'adaptació està sent molt bona i no podem estar més satisfets», resumeix Clos Gómez, interessat a treure tot el suc possible a la feina feta: «Tenim un mirall al qual agafar-nos. De fet, molts dels àrbitres de Primera estan al simulador donant instruccions als àrbitres de Segona. Hem d'aprofitar l'experiència recent que tenim, i això farem; perquè no ens podem permetre no fer-ho».



Pràctiques intenses

Els àrbitres van iniciar-se el passat mes de novembre amb un seminari mensual que els va portar, al desembre, a entrar al simulador, a la sala de VAR; al gener, van començar els partits off-line; i al febrer van practicar al costat dels assistents. «El moment del canvi és aquest, quan posem en pràctica tota la feina feta« afegeix. Dividits en grupets, els àrbitres estan en constant moviment: ja sigui al terreny de joc, amb el VAR, al simulador, entrenant als camps annexes –s'apliquen exercicis amb futbolistes en què, fàcilment, sorgeixen una vintena de situacions pràctiques-, ensenyant la teoria o fent feina de gimnàs. L'exigència al simulador és màxima, perquè es pretén viure la mateixa intensitat què viurà al dia de demà sobre un terreny de joc, on les decisions s'han de prendre en camps replets d'aficionats que mesuren la seva justícia segons els colors, i on hi ha punts en joc. Alguns d'ells, decisius per al futur de moltes persones. «Se'ls bombardeja, perquè els preparem clips d'acció de deu minuts on, en un radi màxim de tres minuts, tenen una acció susceptible de ser revisada», continua Gómez.

El temps en la presa de decisions és l'habitual quan es tracta d'una primera vegada. «Els inicis sempre són més complicats, i segurament en algunes accions encara no hi ha prou fluïdesa. No podem oblidar que és la primera experiència, i ningú neix ensenyat. Tot necessita el seu temps, l'àrbitre tampoc està acostumat a explicar les seves decisions com s'ha de fer quan hi ha VAR. Afortunadament, ens arriben totes les imatges i intentem que no se'ns escapi res», valora Gómez, mentre que Rovira presumeix que el MIC sigui l'escenari d'aquestes proves. «El nivell dels àrbitres a Espanya és molt elevat, però tot el que sigui ajudar-se de la tecnologia només pot contribuir a millorar. A vegades, ens caldria posar-nos en la seva pell; perquè no tothom té la capacitat per estar sobre un terreny de joc xiulant un partit de futbol. Els bons aficionats els hem d'agrair dues coses: que siguin transparents i ens facin pedagogia, i que busquin impartir justícia». «De mica en mica, el VAR està sent més acceptat per a tothom. Estem immersos en un camí que serà llarg però que ens donarà molt bon resultats», finalitza Gómez.