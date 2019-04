El cadet del Zalgiris Kaunas lituà, campió del Girona Basket

Al pavelló de Palau Sacosta s'hi va viure ahir al migdia la final de cadet masculí entre el Zalgiris Kaunas i el Valladolid. Els lituans van demostrar la seva superioritat des del primer minut i van fer gala d'una gran varietat de recursos per competir contra els seus rivals. Combinant encert des de la línia de tres i un joc interior extraordinari, el Zalgiris –filial d'un dels vuit millors equips de l'Eurolliga– va aconseguir doblegar els castellans, que no van deixar de lluitar en cap moment (84-48).

El Zalgiris va dominar des del primer dia la categoria de cadet masculí. Els lituans van superar la fase de grups imbatuts i a les semifinals s'hi van trobar el Celeritas-Donar, que hi arribava després de guanyar el San Ignacio a l'últim segon. Els holandesos només van poder resistir durant el primer període l'envestida dels lituans, que van acabar guanyant amb relativa comoditat. Molt diferent havia estat el camí del CBC Valladolid a la final. Els castellans van acabar com a caps de grup gràcies al bàsquet average, després que una ensopegada contra el Sa Real els compliqués la classificació. Els val·lisoletans no ho van tenir fàcil a les semifinals per superar el Ratiopharm Ulm alemany, que tot i estar format per jugadors més joves (15 anys), va plantar cara en tot moment.



El Tabirako domina en femení

El Tabirako es va proclamar campió del grup de cadet femení, després de derrotar el Sa Real (57-34). A la final, jugada al pavelló de Salt, l'equip basc va desplegar un gran joc d'equip. Les eivissenques, que havien superat la fase de grups sense conèixer la derrota, no van tenir opcions davant del joc interior del Tabirako, a qui només ha estat capaç de posar-li problemes l'infantil del GEiEG-Uni, vigent subcampió de la Txiki Copa, que competia en una categoria superior a la seva.

A la pista annexa de Salt s'hi va jugar la final d'infantil femení entre l'Sparta de Praga i el GEiEG-Uni. Malgrat que els dos equips no havien perdut cap partit, el conjunt txec, superior físicament, arribava com a favorit després d'haver obtingut còmodes victòries per un ampli marge de punts a la fase de grups. Tot i el resultat final (73-94), les gironines van demostrar una gran actitud i persistència davant d'un equip tàcticament molt ben preparat. A Platja d'Aro es va tancar ahir la competició de mini femení, que aquest any ha adquirit un format de lligueta amb grup únic. Dels sis equips participants, tres van arribar a l'últim dia de torneig amb possibilitats de ser campions: Sant Josep Obrer de Menorca, CB Olot i CB Prat. Els dos equips catalans es van enfrontar entre ells en un duel directe que es van endur les olotines (29-34), però finalment va ser el Sant Josep Obrer qui, gràcies al bàsquet average, es va proclamar campió de la categoria.

D'aquesta manera, conclou una el torneig Costa Brava Girona Basket 2019, una edició en la qual han participat 74 equips, provinents de deu països diferents, que han jugat més de 220 partits repartits en 11 pavellons de la província de Girona.