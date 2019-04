Jordi Alba dona la victòria a un Barça que juga a mig gas

El Barça va iniciar amb una victòria davant la Reial Societat (2-1) una setmana que confia culminar amb el títol de lliga d'aquí a set dies, gràcies als gols de Lenglet i Jordi Alba que van resoldre un partit a mig gas al Camp Nou.

Els d'Ernesto Valverde van complir en el seu camí cap a la defensa del títol que ara tenen a només sis punts del victòria, dues victòries que poden caure la setmana que ve davant l'Alabès dimarts i ja dissabte contra el Llevant. L'Atlètic de Madrid va complir davant l'Eibar poc abans (0-1) i el Barça va mantenir la renda de nou punts.

E Barça amb la ressaca europea del pas a semifinals de la Lliga de Campions, tot just va rotar, amb descans per Busquets i onze per Dembélé, mentre la Reial va tornar a apostar per la joventut davant la plaga de lesions.

La Reial va intentar aconseguir una mica de possessió de pilota, mentre el Barça va aprofitar alguna pilota recuperada perquè Messi anés deixant-se veure. Entre l'argentí, Dembélé i Luis Suárez van rondar a Rulli, però el 1-0 a la vora del descans va arribar en un córner rematat a la perfecció per Lenglet.

A la Reial li costava molt trobar al seu trident. Yarzabal tot just va connectar i menys Juanmi i Willian Josep, encara que tots dos la van tenir davant Ter Stegen al final del primer temps. Després del descans va jugar millor el quadre basc, però de nou les estrelles locals van generar perill.

El partit entrava ja en una fase oberta, en el qual Juanmi va donar una mica d'emoció al 1-1. El davanter visitant va caçar l'esquena dels centrals en una gran passada de Merino, però l'alegria va durar dos minuts en els «txuri urdin», per una galopada que va portar fins al 2-1 Alba. El lateral blaugrana va decidir aquesta vegada mirar a porteria, en una nit en què el líder no va necessitar dels gols de Messi o Suárez.

La Reial, que ja va renunciar fa diverses jornades al miracle d'arribar a clasificar-se per jugar Europa, no va tirar la tovallola però tampoc va tenir recursos per trobar més forats en la defensa blaugrana. La nit va obrir un «cas Coutinho» perquè es van sentir xiulets de l'afició al brasiler després del seu gest amb els dits a les orelles en el seu gol davant el Manchester United.