El Llagostera es fa immens al Municipal per golejar el Terrassa

Coneixent d'entrada els resultats dels seus rivals més directes –victòria del Prat i derrota de L'Hospitalet–, el Llagostera sabia que havia d'aprofitar l'ocasió per seguir a dalt de tot. I no va fallar. Ahir els homes d'Oriol Alsina van fer-se immensos sobre la gespa per guanyar el seu partit contra el Terrassa (4-0), que ja estava dat i beneït des de la primera part. Un gol de Pitu des dels onze metres abans d'arribar al descans permetia al conjunt local sentenciar el duel a falta dels últims 45 minuts. Per postres, Toni Cunill va posar la cirereta al pastís fent pujar el 4-0 al marcador amb una rematada de cap i Sascha la maneta al tram final. D'aquesta manera, el Llagostera continua sent líder de Tercera Divisió amb 75 punts –un més que el Prat.

Tot i descansar l'última jornada, els d'Alsina van mantenir-se a la primera posició. La qual cosa els va permetre carregar les piles per afrontar el duel de Setmana Santa motivats, tot i saber que no podien cedir per aspirar a l'ascens. Una opció que han tantejat durant bona part del curs. És per això que el Llagostera va generar perill des del primer minut. Davant la intenció del Terrassa per aconseguir la possessió de la pilota, els locals van saber jugar millor les seves cartes per portar la batuta. Als deu minuts, Pol Gómez va tenir la primera oportunitat des de la frontal sense fortuna. El primer avís a la porteria d'Ortega, que de seguida va veure's abatut per Eric. L'extrem va obrir la llauna amb una acció d'estratègia al minut 13.

El gol va fer reaccionar els rivals amb un cacau enverinat que Marcos va salvar amb una actuació estel·lar. Encara que no va suposar cap ensurt per al Llagostera perquè de seguida Gil Muntadas posaria el segon amb un xut des de la frontal. L'avantatge al marcador va fer créixer als d'Alsina de forma notable i les ocasions anaven creixent a mesura que avançaven els minuts. Sascha va tenir-ho bé amb una rematada de cap d'una falta al lateral centrada per Pitu, mentre que marcos tornava a ser providencial per evitar el gol visitant. I és que el Terrassa encara no volia claudicar. Ho va intentar sense èxit, topant gairebé amb un mur perquè la defensa llagosterenca no deixava cap mena d'espai entre línies. Per si no n'hi hagués prou, l'àbitre va assenyalar la pena màxima a favor dels locals just abans d'arribar al descans.



Un partit per emmarcar

A la represa, el Llagostera va allargar les bones sensacions de la primera part a còpia d'insistència i domini. Toni Cunill va premiar encara més la feina dels d'Alsina amb el quart gol en una rematada de cap d'una centrada de Gil. Es mostraven imparables. Per la seva part, el Terrassa veia que poca cosa podria fer encara que mai va arronsar-se. El tècnic llagosterenc va apostar pels canvis, fent sortir Pitu, Viale i Moussa –que van marxar amb una gran ovació– per Maik, Aimar i Maynau. Al minut 84, Sascha va acabar de fer-la grossa posant la maneta que arribava a partir d'una gran jugada col·lectiva. Fins i tot Bigas va tenir una bona ocasió a l'últim sospir per ampliar encara més l'avantatge.