L'Olot s'emporta un treballat punt d'Alcoi que deixa la seva salvació gairebé enllestida

Amb 43 punts, l'Olot té l'objectiu de la permanència gairebé assegurat quan encara falten quatre jornades per acabar el campionat. L'equip que entrena Raúl Garrido va aconseguir ahir un empat a El Collao contra un Alcoià molt necessitat de punts pel perill de descens després que Héctor Simón avancés els garrotxins de penal en el primer temps i Alan Baró, intentant refusar un xut, marqués en pròpia porta un gol que igualava el marcador en l'inici d'una segona meitat de clar domini local.

Esperonats per l'empat i amb la pressió de la seva complicada situació a la taula, l'Alcoià va buscar l'empat amb insistència fins al final de partit. L'equip, entrenat per l'ex-director esportiu del Girona Mario Barrera, va disposar de bones oportunitats per marcar el 2-1, amb una rematada al pal inclosa, però l'Olot va aconseguir mantenir l'1-1 fins al final que el deixa amb la permanència gairebé enllestida