L'Spar Citylift i Fontajau anhelen la seva cinquena final de lliga consecutiva

«Amb un grup humà com el del Cadí les coses han de sortir bé». La capitana gironina del Cadí la Seu, Geo Bahí, comentava els «secrets» del seu equip just després de guanyar, amb remuntada inclosa, el València en els quarts de final de la Copa a Vitòria. Ara, encara no un parell de mesos més tard, les pirinenques han tornat a superar una eliminatòria de quarts, en aquest cas de lliga, de manera encara més èpica derrotant el Gipuzkoa en la pròrroga del tercer partit del play-off. La victòria contra el València a la Copa va portar el Cadí en unes semifinals de Copa que perdria davant l'Spar Citylift Girona, 80-0 en el millor partit del curs de Julia Reisingerova (26 punts i 35 de valoració en 17 minuts), i la de dimecres contra el Guipúscoa li ha obert les portes en unes històriques semifinals catalanes de Lliga Femenina (no passava des del 1989 amb un duel entre el Caixa Tarragona i El Masnou). Al davant del Cadí, novament, un Spar Citylift Girona que apel·larà a l'ambient de Fontajau per derrotar les pirinenques, classificar-se per a la seva cinquena final de lliga i mantenir viu l'objectiu de guanyar un títol aquesta temporada després de perdre les finals de Copa i Supercopa contra el Perfumerías Avenida i de claudicar contra el Montpeller en les semifinals de l'Eurocup.

«Ens tornem a trobar amb el Cadí en unes semifinals en les quals ells arriben amb molta confiança i amb jugadores de talent com Vilaró o Yurena Díaz que estan destacant molt sense oblidar el seu joc interior versàtil amb jugadores que tant poden tirar de tres punts com carregar el rebot ofensiu», explica el tècnic de l'Uni, Èric Surís, sobre un duel contra aquell «grup humà» del qual parlava Bahí i les armes que té el grup entrenat per Bernat Canut. Il·lusió, poca pressió, el talent de Vilaró i la capacitat per anotar de tres de Kraker, de Bahí, de Hempe... Tot contra un Spar Citylft Girona que, disposant de la millor plantilla de la seva història, ha vist com la temporada ha transitat per camins molt brillants (13 victòries seguides en lliga, semifinals europees), però també com l'equip patia davant entrebancs com la marxa de la seva màxima anotadora (Shay Murphy) i la lesió de la seva jugadora més valorada (Nadia Colhado).

La confirmació que la pivot brasilera ja no jugaria més aquesta temporada, afegida al desencís de l'eliminació europea davant el Montpeller, van deixar l'equip afectat. Un desgast que es va veure en els darrers partits de la lliga regular, derrotes davant Gernika i Guipúscoa a Fontajau, però que de la mà de Laia Palau (vol esgotar les seves opcions de guanyar un títol aquest any), Keisha Hampton i de la progressiva recuperació física de Núria Martínez i Julia Reisingerova l'equip va semblar aparcar en els quarts de final contra l'Araski. «L'eliminatòria contra l'Araski ha estat una injecció de moral per a l'equip, perquè el 2-0 ha arribat fent un bon bàsquet i fent un pas endavant en defensa i, a sobre, en no haver de jugar el tercer partit ens ha donat uns dies de descans en una temporada que està resultant molt dura», assegura Surís que, aquesta última setmana, hauria disposat de més marge per adaptar al grup a Vionise Pierre-Louis. La darrera incorporació va debutar en el segon partit contra l'Araski, 10 minuts amb poca incidència en el joc, i contra el Cadí es podrà valorar millor la seva possible aportació en el tram final de la temporada.

Les semifinals es juguen al millor de tres partits. El segon partit serà dijous a La Seu d'Urgell, també a les vuit del vespre, i en cas que fos necessari, el tercer seria diumenge vinent a Fontajau. L'altra semifinal, Perfumerías Avenida - València, també comença avui (a les vuit del vespre al Würzburg de Salamanca).