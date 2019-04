L'Spar Citylift Girona suma el primer triomf de la semifinal

L'Spar Citylift Girona ha sumat aquesta tarda la primera victòria (69-48) en la semifinal de la Lliga Dia contra el Cadí en una excel·lent actuació coral de tot l'equip que ha fet vibrar de valent els 3.800 espectadors que han gairebé omplert Fontajau.

El Cadí ha sigut un rival dur tot i que les gironines sempre han anat per davant. El problema ha sigut que ha costat trencar el duel, i això no ha arribat fins al darrer quart, quan les diferències s'han acabat disparant per sobre dels 20 punts.

Amb Hampton com a màxima anotadora (15) d'un equip on tothom va aportar, l'Uni és ara a un triomf de la final. El podrà aconseguir dijous que ve a La Seu d'Urgell en el segon partit de la sèrie o, si fes falta, en el desempat que es jugaria a Fontajau el diumenge 28 d'abril.

Avui l'Uni ha sigut superior en tots els aspectes però no ha pogut trencar el partit fins al darrer quart. L'equip de Surís ha estat especialment concentrat en defensa, deixant el rival en només 48 punts.