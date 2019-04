Madrid, Espanyol, Barça, IF Brommapojkarna i Liverpool triomfen al MIC

La 19a edició del MIC-Mediterranean International Cup ha finalitzat aquest diumenge al migdia amb les sis finals restants que s'han disputat entre Palamós i Figueres. Els vencedors han estat el Real Madrid CF a la categoria juvenil de tercer any (A1 – U19), el RCD Espanyol en la juvenil de primer i de segon any (A2 – U18) i en infantil de segon any (C1 – U14), el FC Barcelona en cadet de segon any (B1 – U16), l'IF Brommapojkarna suec en cadet de primer any (B2 – U15) i el Liverpool FC en infantil de primer any (C2 – U13). El dia abans, el RCD Espanyol, que ha aixecat quatre títols i el MICIntegra, ja s'havia coronat en la categoria aleví futbol-7 (CAT. E – U12) i en juvenil-cadet femení (CAT. F – U19). El FC Barcelona, que n'ha aconseguit dos, havia vençut en la categoria aleví futbol-11 (CAT. D – U12) el dissabte.

L'Estadi Municipal Palamós-Costa Brava, que s'ha omplert amb els 4.000 seients que té de capacitat, ha acollit els triomfs del Real Madrid CF, RCD Espanyol, per partida doble, i FC Barcelona, mentre que l'Estadi Municipal de Vilatenim, de Figueres, 1.500 espectadors han presenciat les victòries de l'IF Brommapojkarna i del Liverpool FC. A Palamós hi ha assistit, entre altres, Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya; Miquel Buch, consell d'Interior de la Generalitat, Pere Vila, delegat del Govern de la Generalitat a Girona; Fermí Santamaria, president accidental de la Diputació de Girona i Lluís Puig, alcalde de Palamós -a Figueres, l'alcalde Jordi Masquef també ha estat present.

A l'última final del matí, el Real Madrid CF ha vençut a la categoria A1 – U19 al Club Atlético de Madrid (3-1). El derbi madrileny s'ha decantat pel conjunt que entrena l'exfutbolista blanc Raúl González amb gols Sergio Arribas, Carlos Dotor i Andri Lucas Gudjohnsen. Mario Soriano, de penal, havia establert l'empat provisional a la primera meitat pels d'Antonio Rivas.

El Real Madrid, campió també del seu grup de Lliga Nacional, ha fet el ple de victòries ja que abans de plantar-se a la final havia superat, entre altres, la UE Llagostera (1-0), campió el 2018, el FC Bulmaro nigerià (2-1) i el Racing Barcelona (4-0). L'Atlético de Madrid s'havia plantat a la final després de superar el FC Barcelona (2-0) i, als penals, el FC Locomotive Tblisi (2-2) i Charrúa Fútbol Team (1-1).

A la primera final del matí a Palamós, en categoria A2 – U18, el RCD Espanyol no s'ha deixat sorprendre pel FC Cardedeu, un dels equips revelació d'aquesta 19a edició del MIC – Mediterranean International CUP, i ha alçat el títol de la categoria, imposant-se en el partit decisiu per un incontestable 0-5. Kilian Cabrero, Aleix Gorjon i March Lachevre, a la primera meitat, i Jordi Casta i Juan Julián Mahicas, a la segona, han decantat la final a favor dels de Luis Blanco, que abans havien eliminat la UE Figueres a les semifinals (3-0), la Juventus Academy Lloret als quarts de final (1-0) i el FC Porto Dragon Force valencià als vuitens (4-1). El club vallesà, entrenat per Melchor Buitrago i Ignacio Nicolás s'ha quedat a les portes de culminar la que hagués estat una de les grans gestes de la història del torneig. El Cardedeu s'ha plantat a la final després de superar la UE Llagostera a les semifinals (1-1, 5-4 a la tanda de penals), el Parma Calcio 1913 italià als quarts de final (2-1) i el CF Palautordera als vuitens (5-0).

L'hegemonia del RCD Espanyol en aquesta 19a edició del MIC – Mediterranean International Cup s'ha trencat en la tercera final del matí. El FC Barcelona, capitanejat per Xavi Simons, s'ha imposat als blanc-i-blaus en un derbi, extremadament igualat, que ha hagut de decidir-se en una tanda de penals que ha acabat coronant el conjunt blaugrana (0-0, 2-3). Juan David Fuentes, Txus Alba i Arnau Solà han transformat les tres penes màximes que han donat la victòria al Barcelona. Els blaugranes, dirigits per Carles Martínez, havien obtingut un bitllet per la gran final després de guanyar el Gimnàstic de Tarragona a les semifinals (2-0), el Crystal Palace FC anglès als quarts de final (2-1), el CF Juventud Laguna canari als vuitens (5-0) i el BR10 Sports brasiler als setzens (5-1). L'Espanyol de Pol Josep Garcia, per la seva part, s'havia classificat per la final en superar el Real Betis Balompié a les semifinals (1-0), el FC Shakhtar Donetsk ucraïnès als quarts de final (1-0), l'Alboraya UD valencià als vuitens (2-1) i el Kaptiva Sports FC, de Barcelona, als setzens (6-0).

El Liverpool Football Club ha batut l'Olympique de Marseille en la segona de les finals que s'han disputat aquest matí a l'Estadi de Vilatenim, a Figueres. El partit ha arribat al final del temps reglamentari amb el marcador empatat a zero i s'ha hagut de decidir a la tanda de penals, on el conjunt anglès s'ha imposat per 4-2. Per arribar a la final, el Liverpool havia hagut de superar la SSD Ausonia italiana a les semifinals (0-0, 5-3 a la tanda de penals), el CD Carnevali canari als quarts de final (1-0) i el FC Porto Dragon Force valencià als vuitens (2-0). L'Olympique de Marseille havia eliminat l'Everton Football Club anglès a les semifinals (0-0, 5-3 a la tanda de penals), el Traum SV, de Barcelona, als quarts de final (4-0) i la UE Llagostera (3-0) als vuitens.

El RCD Espanyol ha tornat a demostrar, a la categoria C1 – U14, el potencial en la segona final del dia, derrotant el FC Shakhtar Donetsk gràcies a una rematada de cap de Sergio Rivares a la segona meitat del partit (1-0). Els blanc-i-blaus, amb Julián López de Lerma a la banqueta, s'havien classificat per la final després d'eliminar el RC Celta a les semifinals (1-1, 4-3 a la tanda de penals), el PSV holandès als quarts de final (4-0), el Nama Sports Club, de Barcelona, als vuitens (1-0) i el Queen City Mutiny nord-americà als setzens (3-1).

El conjunt ucraïnès, entrenat per Oskar Ratulutra, s'havia imposat a l'Academia Luceafarul romanesa a les semifinals (4-0), al CE Mercantil als quarts de final (1-0), al New York Soccer Club, dels Estats Units, als vuitens (2-0) i al FC Honka finlandès als setzens (1-0).

L'IF Brommapojkarna suec ha doblegat el FC Nordsjælland danès per un inapel·lable 6 a 0 en la gran final. Oscar Reinholdsson, amb un hat-trick, Jardell Kanga, amb un doblet, i Fabian Andersson han firmat els sis gols del conjunt d'Estocolm, que s'havia classificat per la final després d'eliminar l'Olympique Lyonnais francès a les semifinals (4-0), el Club Atlético Madrid SAD als quarts de final (2-1) i la Unió Esportiva Quart als vuitens (3-0). El Nordsjælland, per la seva part, s'havia desfet de la UE Llagostera a les semifinals (1-1, 3-2 a la tanda de penals), de l'Olympique de Marseille francès als quarts de final (5-0) i del Liverpool Football Club anglès als vuitens (2-2, 4-1 a la tanda de penals).



El VAR, una de les grans novetats del MICFootball



El MIC–Mediterranean International Cup ha comptat amb 35 seus a les comarques de Girona i, d'entre les moltes novetats d'aquesta 19a edició, ha destacat la inclusió de l'àrbitre assistent de vídeo (VAR) en els partits de juvenils que s'han disputat a Lloret de Mar i en les quatre finals que s'han jugat aquest diumenge a Palamós, l'augment de les retransmissions televisives i el desdoblament de la categoria juvenil. Les xifres d'aquesta edició han estat similars a les del 2018, amb 900 partits, 6.550 jugadors i fins a 364 equips, procedents de 43 països dels cinc continents

El MICFootball, que aquest any torna a comptar amb la Diputació de Girona, CaixaBank i LaLiga com a socis principals, mou, juntament amb el MICBasketball, més de 10.000 persones entre jugadors, entrenadors, voluntaris, pares i àrbitres. Segons l'Estudi d'Impacte Econòmic del MIC – Mediterranean International Cup 2018 encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el MIC 2018 va generar un retorn superior als 11,5 milions d'euros al territori. El passat mes de febrer, la Diputació de Girona i MICSports van firmar una declaració d'intencions per garantir que els tornejos MIC – Mediterranean International Cup de futbol base i de bàsquet base continuaran celebrant-se a la província de Girona durant quatre anys més, fins al 2023 com a mínim.