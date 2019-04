El MIC coronarà avui els campions i tancarà una exitosa dinovena edició

El MIC donarà per finalitzada la seva dinovena edició avui al matí, en una jornada que promet fortes emocions amb la disputa de les sis últimes finals. El torneig, cada cop més prestigiós, serà recordat per, un any més, haver complert els somnis de petits i grans, que han viscut una experiència enriquidora al voltant de la pilota. El MIC 2019 també quedarà en la memòria per la presència del VAR, on els àrbitres de Segona han donat les primeres passes de la realitat que es trobaran a partir del mes d'agost a la segona categoria del futbol estatal. Avui, però, es gravarà el nom dels campions que falten per inscriure la seva història al d'un torneig que no deixa de créixer.

En categoria juvenil U19, el Llagostera, vigent campió, va estar a punt de protagonizar la segona gesta consecutiva, caient amb tot l'honor contra el Reial Madrid de Raúl González (0-1), que només el va poder superar en els últims minuts d'una semifinal frenètica i apassionant. Al matí, els blaugrana van eliminar el Vila-real a la tanda de penals (1-1, 5-4). El Madrid s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid, que es va imposar al Barça per 2-0, a partir de les 13 h a Palamós. L'altra final juvenil U18 es jugarà entre el Cardedeu, que va eliminar el Llagostera als penals (1-1, 5-4), i l'Espanyol, que va derrotar el Figueres (3-0), a les 9,30 h.

La final cadet U16 serà entre el Barça i l'Espanyol a les 11,50 h, també a Palamós, i la U15 la disputaran a Figueres el Liverpool i el Marsella, que van passar per penals en les seves respectives semifinals. Per la seva part, en categoria infantil U14, Espanyol i Xaktar Donetsk jugaran la final a les 10,40 h a Palamós i en U13, ho faran el Brommapojkarna i el Nordsjaelland, que es va carregar el Llagostera a penals (1-1, 3-2), a Figueres a les 10,10 h.



2 títols per l'Espanyol i pel Barça

En la jornada d'ahir, l'Espanyol va confirmar el bon estat de salut de què gaudeix el seu futbol formatiu, aixecant dos dels tres títols que es van disputar a l'estadi municipal de Palamós. En la categoria femenina, la final contra el València es va decidir des dels 11 metres, on l'encert de les blanc-i-blaves va ser determinant per imposar-se 7-6 després de l'1 a 1 amb què va acabar el temps reglamentari. Abans, l'Espanyol havia guanyat el títol en categoria aleví de futbol-7 contra el Barça, en un partit molt atractiu que no es va decantar fins als minuts finals, amb un 3-2 ajustadíssim. Dominadors amb un 2-0 inicial i un 3-1, l'Espanyol no es va deixar intimidar malgrat els esforços blaugrana, que van reduir el seu desavantatge en dues ocasions, sense premi. El Barça, però, va alçar el títol en categoria aleví U12 D, guanyant amb una superioritat manifesta un València que no va tenir gaires opcions (2-0).