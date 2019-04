El Bàsquet Girona i l'Uni triomfen en dues de les finals del MICBasketball

Paral·lelament al que s'estava vivint a Palamós i Figueres amb les finals del MICFootball, el Palau Sacosta de Girona va ser l'epicentre de la tercera edició del MICBasketball acollint ahir les finals del torneig amb títols per al Bàsquet Girona, Trinta, Zalguiris, Barça i Uni Girona. Enguany, hi han participat 60 equips repartits entre les categories U14, U16 i U18 masculí i femení.

Les finals van iniciar-se el passat dissabte amb un partit vibrant entre el Zalgiris Kaunas i l'Alcalá en U14 masculí, que van acabar emportant-se els lituans després d'anar de menys a més i comptar amb més encert que el seu rival. A continuació, el Barça va imposar-se a l'Oíntxe en U14 femení i, d'aquesta manera, repeteix el títol a la categoria. Les blaugrana van topar amb un conjunt basc disposat a tot i que va plantar cara en tot moment. Un parcial de 48 a 32 en els últims vint minuts va ser decisiu per al triomf de les barcelonines. En U18 femení, el treball ofensiu de l'Uni Girona va fer que el Team MVP portuguès acabés claudicant (75-88). El duel, que va servir per tancar la primera jornada de finals del MIC, va destacar per la gran competitivitat entre els dos conjunts amb gran nivell de bàsquet. Per la seva banda, el Trinta rus va tancar el cartell de vencedors de la categoria feminina sent campió a la final U16, en un partit frec a frec amb el Barça (68-67). Finalment, el Bàsquet Girona va tancar l'últim dia de competició mostrant-se el clar dominador de la categotia U18 masculina davant del Oíntxe basc (92-60). Els gironins també van coronar-se en U16 masculí.