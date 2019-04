Benzema, amb un «hat-trick», torna a ser el salvador del Madrid de Zidane

El Reial Madrid va derrotar per 3-0 l'Athletic Club, amb tres gols de Karim Benzema, i continua en la disputa pel subcampionat, sabent que el Barça ja acaricia el títol. Gràcies a aquest còmode resultat, els homes de Zinedine Zidane es mantenen quatre punts per darrere de l'Atlètic de Madrid, a falta de cinc jornades per tancar un curs que als blancs se'ls està ennuegant.

Al descans, al qual es va arribar amb empat a zero, ningú s'imaginava el que acabaria passant, i per enèsima vegada aquesta temporada Benzema va aparèixer amb dos cops de cap i una fuetada per signar un esplèndid hat-trick que va conduir el seu equip cap a la victòria.