El Getafe assalta la quarta posició (3-0)

El Getafe va ascendir al quart lloc de la Lliga, desplaçant el Sevilla (3-0) en imposar-se clarament als andalusos en un duel per la Lliga de Campions encarrilat amb dos penals en el primer temps, materialitzats per l'exjugador del Girona Jaime Mata i per Jorge Molina, que sentenciaria marcant el tercer gol després del descans. Tots dos equips van acabar amb 10, per les expulsions de Djené i Escudero.