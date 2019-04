L'Espanyol desaprofita la inferioritat del Llevant

Llevant i Espanyol van igualar a dos en un partit intens i d'alternatives, marcat per l'emoció i les ocasions de gol dels minuts finals i en què els locals van aguantar amb un home menys durant l'últim quart d'hora per l'expulsió de Rochina. Després d'un primer temps insuls, la segona meitat va mostrar dos equips que van voler guanyar i que a punt van estar de fer-ho amb jugades clares per marcar en els compassos finals, encara que per al Llevant no serveix de gaire per intentar allunyar-se del descens. En el primer contraatac de l'Espanyol es va obrir el marcador després d'una jugada en la qual Borja Iglesias va rematar amb facilitat. La sensació que el 0-2 estava més a prop que l'1-1 era ben real, fins que en una falta magníficament llançada per Campaña, Vezo va aconseguir de cap el gol de l'empat. Tres minuts després, una jugada embolicada a l'àrea local va acabar amb un potent xut de Marc Roca que va tornar a l'Espanyol un avantatge provisional. Però el Llevant no es va rendir i en una de les millors accions de tot el partit va arribar el 2-2 de Rochina (m. 71), jugador que en l'acció següent va veure la segona groga i seria expulsat.