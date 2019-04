L'Open BTT de Girona fa parada a les Preses en la seva tercera prova

El bike-park de les Preses, seu del Club Ciclista Olot Infantil, torna a ser avui l'escenari escolllit per celebrar la tercera prova de les cinc previstes de l'Open BTT Girona 2019- Càrniques Celrà.

El circuit, traçat al voltant del volcà el Racó, ha estat millorat respecte a l'any passat, i s'han previst tres circuits: el d'1 quilòmetre per a les categories més petites, un de 2400 m per a alevins i infantils i un de 5100 m per als grans. Jordi Vila (Biking Point) és el líder, seguit per Gerard Blanch (Vilajuïga). En noies, Txell Figueres (Grup Adi-Dsnivell-BMC) és la corredora que mana a la classificació.