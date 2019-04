Madrid, Espanyol i Barça brillen en les finals del MIC

Ple fins a la bandera a l'estadi de Palamós –arribant a l'aforament màxim de 4.00o espectadors– i 1.500 al Municipal de Vilatenim de Figueres amb el punt àlgid de la 19a edició del MIC – Mediterranean International Cup. A Palamós, els aficionats van esperar als accessos quan el Barça i l'Espanyol es disputaven la copa en la categoria cadet i mentre els juvenils del Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid entraven a l'estadi per preparar la seva final. Ahir es va posar el punt final al torneig internacional amb la ja tradicional fotografia conjunta a la gespa de l'estadi Palamós-Costa Brava de tota la família de l'organització, que enguany va comptar amb un convidat de luxe: l'exdavanter del Reial Madrid Raúl González, tècnic del juvenil madridista que pocs minuts abans s'havia proclamat campió en vèncer a la final l'Atlètic de Madrid (3-1), club en el qual va militar de jovenet i somiava, com ho fan ara els futbolistes que ell entrena, arribar algun dia a l'elit.

Precisament, Raúl va tornar a Palamós 25 anys després de jugar el seu únic partit a Segona A amb el filial del Madrid entrenat per Rafa Benítez. Una setmana després de la seva actuació al Baix Empordà debutava a Primera de la mà de Valdano a La Romareda. Allò va suposar el punt de partida per a Raúl, que va fer les primeres passes com a futbolista abans de fer el salt a l'elit –amb tres Copes d'Europa– i ara es corona al MIC 2019 com a tècnic del juvenil madridista. A les grades també hi va haver altres atraccions. El dissabte, per exemple, s'hi va poder veure l'exdavanter del Barça Patrick Kluivert, observant les evolucions del seu fill Shane, que juga amb l'aleví blaugrana.

A banda de figures destacades, en aquest MIC s'han obert les portes al VAR amb «una valoració positiva», com va apuntar ahir Juanjo Rovira, director del torneig. El mateix Rovira va fer entrega ahir d'un guardó a l'àrbitre Clos Gómerz, director del Projecte VAR a Espanya, i que va manifestar que «l'experiència al MIC està sent extraordinària, els nostres àrbitres estan molt il·lusionats i encantats, estem aprofitant per créixer moltíssim i, sens dubte, és la millor manera que el procés de formació vagi avançant». De fet, en la final entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, el juvenil madridista Carlos Dotor va desfer l'empat a un dels matalassers amb un gol en suspens que finalment el VAR va decretar que no era fora de joc. Ja a la segona meitat Gudjohnsen, fill de l'exdavanter del Barça, va fer el tranquil·litzador i definitiu 3 a 1 per donar la copa de campions als madridistes a cinc minuts per al final. Va ser un triomf merescut per als de Raúl perquè en tot moment es van mostrar superiors i dominadors davant els seus rivals ciutadans.

Abans del derbi madrileny, l'Espanyol va posar de manifest el seu bon treball de planter amb la presència de fins a tres equips en les finals matinals disputades a Palamós. En primer lloc, els juvenils periquitos es van imposar sense problemes al Cardedeu per un contundent 5 a 0; seguidament en la final infantil els espanyolistes es van imposar per la mínima al Xakhtar Donetsk (1-0); mentre que en la final de cadets el derbi barceloní entre el Barça i l'Espanyol va estar marcada per la forta igualtat, finalment, el 0 a 0 es va haver de desfer des del punt de penal amb sort i èxit per als blaugranes (2-3). En acabar les finals, Rovira va explicar que «l'organització en fa una valoració positiva perquè als camps, als carrers, als hotels... la gent ens felicita, ens diu que l'experiència és increïble i ens diu que els guardem plaça per a l'any que ve. L'objectiu que ens marquem cada any de fer el millor MIC de la història l'hem aconseguit i per això estem molt contents».



Vilatenim viu dues finals més

A Figueres, van triomfar el Brommapojkarna suec en categoria cadet de primer any i el Liverpool en infantil de primer any. D'una banda, els suecs van desfer-se del Nordsjaelland danès amb un contundent 6 a 0. De l'altra, els reds van imposar-se a l'Olympique de Marsella en un partit amb empat a 0 que s'ha decidit a la tanda de penals (4-2). L'any vinent el MIC bufarà 20 espelmes i com es va anunciar per la megafonia de l'estadi, l'organització prepararà actes especials i alguna sorpresa per celebrar aquesta efemèride, «tenim algunes idees en ment i ara serà qüestió de treballar-les perquè 20 anys no es fan cada any i farem quelcom d'especial», això sí, Juanjo Rovira, més enllà d'aniversaris o dates rellevants, té clar que «el més especial és això que fem en els 50 camps de la Costa Brava i el que gaudeix la gent».