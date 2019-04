El Peralada s'immola a Lleida

Tocarà patir fins al final. El Peralada-Girona B va deixar escapar ahir una oportunitat d'or per allunyar-se del descens –a només un punt– i s'immola amb una nova derrota davant del Lleida (2-0). A diferència dels últims partits, els de Chicho no van saber respondre a les seves necessitats i van topar amb un rival que va millorar mínimament la seva imatge. És per això que els de la Terra Ferma van sentenciar amb dos gols a la primera part.

Les expectatives del que podia generar el Peralada al Camp d'Esports eren realment altes. Només calia enfonsar una mica més el Lleida –amb set jornades sense guanyar– i aprofitar els condicionants de l'estadi per fer un pas endavant cap a la permanència. Però la pressió de tot plegat potser va fer que els nervis estiguessin a flor de pell. Ningú va fer res per marcar la diferència; ni els xampanyers ni els de la Terra Ferma. Les constants pèrdues de pilota van ser les protagonistes de la primera part, que no va tenir cap dominador clar. Tot i la intenció dels de Chicho per fer una bona sortida amb triangulacions, les passades no acabaven de ser concretes. Al minut 28, Pau Miguélez va aprofitar una errada entre els defenses locals per plantar-se sol davant de Víctor Vidal amb la mala fortuna de no poder enganxar bé l'esfèrica i aquesta va acabar blocada pel porter. El Lleida va respondre al contraatac en una acció ràpida que va acabar perdent-se, encara que a la següent no va perdonar. Després d'un embolic entre la defensa blanc-i-verda que deixava un regal dins la petita, Xemi va agafar la pilota morta per superar Suárez sense problemes. Davant de la poca reacció d'ambdós conjunts, els petits detalls van ser decisius per fer pujar el marcador.

A la represa, no va canviar gaire la situació. Tot i la pressa per treure les faltes o els serveis de banda, les jugades del Peralada acabaven en un no res. La seva pressió era intermitent i, encara que incomodés el rival, no va ser suficient. Suárez va aturar dos xuts del Lleida en dues accions immediates per deixar el marcador 2-0.