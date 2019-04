Victòria del Girona a Fontajau

El Bàsquet Girona va superar ahir al migdia a Fontajau el Zornotza basc per l'ajustat resultat de 67-65. D'aquesta manera l'equip d'Àlex Formento trenca la mala dinàmica de resultats en la fase d'ascens a LEB Or, on amb la d'ahir tot just ha aconseguit dues victòries. A falta de tres partits, el Girona manté remotes opcions matemàtiques d'atrapar el play-off, ara a dos triomfs de marge.

Ambdós equips venien d'una molt mala ratxa. El Girona, per exemple, portava 4 derrotes consecutives en una segona fase de la LEB Plata on les coses no estan sortint com els gironins voldrien. D'altra banda, el Zornotza encara no ha guanyat com a visitant i porta tres derrotes consecutives. Per aquest motiu, els dos conjunts necessitaven urgentment una victòria per seguir somiant.

Des de l'inici del matx el conjunt basc va agafar un avantatge que a mida que van anar passant els minuts van anar eixamplant. Els locals van haver d'anar contra corrent en tot moment, fins a trobar-se a l'inici del tercer quart amb una diferència màxima de 15 punts.

Però va ser en l'últim quart en què els homes d'Àlex Formento van fer un pas endavant, i amb una gran actuació van aconseguir, a dos minuts del final de l'enfrontament, empatar el resultat i col·locar-se amb 62-62. I van ser aquests dos minuts d'infart els que van donar la victòria als gironins. Després d'un triple dels visitants, i amb un parcial de 5-0 en les quatre últimes possessions, Bolton va encertar un triple per tornar a posar l'empat en el marcador (65-65) i Alzamora va transformar els dos tirs lliures per situar en el marcador el definitiu 67-65. A partir d'aquell moment, els gironins van saber defensar l'avantatge per endur-se la victòria, malgrat que el rival va tenir un darrer tir de tres, errat, per guanyar.

L'entrenador del Bàsquet Girona va voler dedicar la victòria «a tots els que formen part del club i que els estan ajudant en aquest moment tan complicat» i va felicitar els seus jugadors i el Zornotza, dels quals va dir que «mereixen que les coses els vagin molt bé».

Tot i la victòria, les esperançes dels gironins per pujar a LEB Or són força limitades, ja que necessitarien guanyar els tres partits que queden i esperar resultats.