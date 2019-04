Les cinc bales de Rubi per al somni europeu

L'Espanyol encadena quatre partits sense perdre i vuit punts dels últims dotze, un balanç que li permet seguir aspirant, amb els peus a terra, als llocs europeus de la classificació en les últimes cinc jornades. Rubi té cinc motius per somiar:

1. Rep el Celta demà

Quinzè en la classificació, el quadre gallec lluita per allunyar-se definitivament dels llocs de descens. És el pitjor visitant de la categoria.

2. Visita al Betis

El Betis tampoc renuncia a Europa. Actualment no viu el seu millor moment després de dues ­

derrotes consecutives.

3. L'Atlètic, el gran reclam

És, sobre el paper, un dels més cridaners d'aquest desenllaç de temporada. El quadre blanc-i-vermell podria haver perdut aleshores la possibilitat de lluitar pel títol.

4. El Leganés a Butarque

Els compromisos com a visitant han estat una de les assignatures pendents de l'Espanyol aquesta temporada. En la penúltima jornada, els de Rubi visiten el Leganés, suposadament en terra de ningú, tot i que només ha cedit dues derrotes al seu estadi en aquesta campanya.

5. La Reial Societat, últim escull

Si els llocs europeus encara no estan decidits, l'Espanyol intentarà aprofitar el suport de la seva afició per esgarrapar tres punts contra la Reial Societat. En cas que no hi hagi res en joc, els periquitos buscaran el millor comiat.