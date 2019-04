Un infiltrat molt especial a l'Olot

Els jugadors i tècnics de l'Olot van compartir aquest cap de setmana el desplaçament a Alcoi amb un infiltrat molt especial: el jove locutor i estudiant invident Pere Ribes, gran aficionat al futbol i habitual comentarista als micròfons de Ràdio Olot. Ribes, acompanyat del seu pare, va compartir desplaçament en autobús, concentració a l'hotel i, fins i tot, xerrada tècnica, amb els futbolistes que prepara Raúl Garrido. I va tenir temps per fer-los un emotiu discurs a l'hotel abans del partit agraint les atencions que li havien donat i convidant els jugadors, parafrasejant Johan Cruyff, a «sortir i divertir-se» a la gespa del Collao. L'Olot va acabar arrencant un punt que l'acosta una mica més a la permanència matemàtica quan només queden quatre jornades.

Ribes ja havia estat a Alcoi i Lleida la temporada passada. Aquest curs el club li va deixar triar un altre desplaçament i el jove garrotxí va escollir tornar a El Collao, on un any abans s'havia sentit molt ben tractat. D'aquesta manera el Divendres Sant Pere Ribes i el seu pare es van afegir a l'expedició de l'Olot que posava rumb a Alcoi, on tenien partit l'endemà a 2/4 de 9 del vespre. Durant tot el viatge, set hores per carretera, va poder compartir moments amb els jugadors i el cos tècnic, també amb el president Joan Agustí, i fins i tot Raúl Garrido li va cedir la paraula per adreçar un emotiu missatge a la plantilla abans de sortir cap a El Collao un cop finalitzada la xerrada tècnica a l'hotel d'Enguera on estaven concentrats. «Gràcies, Pere! Un cap de setmana amb tu. Lliçons de vida. Som-hi Olot!», va escriure l'entrenador al seu Twitter un cop l'equip tornava a ser a casa.

Per unes hores Pere Ribes va poder seguir la rutina dels futbolistes, amb qui també va poder compartir els àpats. Garrido, per sorpresa, va acabar la seva intervenció prèvia abans d'anar cap al camp donant la paraula al jove locutor i estudiant invident. Ell, tot citant Johan Cruyff, va convidar els futbolistes a fer el seu partit: «sortiu i disfruteu!», els va etzibar, unes paraules que van tenir la resposta en forma d'aplaudiments per part dels jugadors, als quals va demanar que s'esforcessin de la mateixa manera que treballen diàriament per intentar aconseguir la victòria.



Transmissió radiofònica

Un cop a El Collao, Pere Ribes va participar en la transmissió de Ràdio Olot amb David Planella i l'equip habitual. Igual que li havia passat un any enrere, el club alacantí va donar-li un tracte excepcional i al descans va ser rebut per les autoritats locals. Ribes, que és invident de naixement, té ara 13 anys i segueix cultivant la seva passió pel futbol i per l'Olot, amb el somni de poder dedicar-se professionalment al periodisme esportiu quan sigui adult. Els premis Ràdio Associació de Catalunya ja l'han reconegut i també ha sigut pregoner de les festes del Tura (2017) al costat de Joan Maria Pou. Ara també és notícia per la publicació de l'obra És quan faig ràdio que hi veig clar, una biografia que ha escrit Pilar Riera.

Tot i no poder veure els partits, Pere Ribes té uns amplis coneixements futbolístics, és tota una enciclopèdia de dades, gràcies al seu interès per seguir els partits amb l'ambient dels estadis i l'ajuda de la ràdio. A El Collao l'Olot hi va empatar a un, el resultat que ell ja havia predit abans del duel en una xerrada informal amb Blázquez, Xumetra i Aspar a l'hotel.