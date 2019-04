Vitòria representa el penúltim esglaó per al Barça abans de celebrar la Lliga

El Barcelona afronta aquest vespre en la seva visita a l'Alabès, que manté encara opció europea, el primer dels dos esglaons que li queden per alçar de manera matemàtica el títol de la Lliga, que vol sentenciar com més aviat millor per centrar-se exclusivament en les semifinals de la Lliga de Campions contra el Liverpool.

Sis punts li falten al conjunt català per revalidar la Lliga Santander. O el que és el mateix: guanyant els dos pròxims partits contra l'Alabès, a Mendizorroza, i el Llevant, al Camp Nou, alçarà el seu 26è títol. Sempre que l'Atlètic de Madrid no perdi contra el València. Si el Barça guanya aquesta nit a Vitòria i el conjunt matalasser no puntua demà, els de Valverde celebrarien el títol sense jugar i podrien pensar en el Liverpool.

L'Alabès viu el pitjor moment de la temporada i acumulen cinc partits sense guanyar, que l'han descavalcat de les posicions de privilegi, malgrat que manté opcions per enganxar-se a la setena plaça que atorga la classificació per a les rondes prèvies de la Lliga Europa. No obstant això, a l'entitat vitoriana amb prou feines volen parlar d'Europa i esperaran al que depari la classificació al final d'una temporada rodona per al Glorioso, que ha mantingut intacte el seu somni continental durant una campanya immaculada, malgrat un final gris que ha entelat la regularitat dels alabesistes.

Al Barcelona, més enllà de les sumes, l'objectiu és anar pas a pas i augmentar la ratxa de 21 partits sense perdre que encadena en el campionat domèstic. L'última derrota del Barcelona en Lliga es remunta a l'11 de novembre del 2018, quan el Betis va conquistar el Camp Nou (3-4). Des d'aleshores, l'equip blaugrana suma 16 victòries i 5 empats que li han permès afermar-se en el lideratge amb una renda de nou punts respecte a l'Atlètic de Madrid, el seu principal perseguidor.

Malgrat aquest avantatge, no es preveuen rotacions a Vitòria. Conscient que encara queden vuit dies per al partit d'anada de semifinals de la Lliga de Campions, Valverde apostarà per una alineació reconeixible. Ivan Rakitic és l'únic dels titulars que Ernesto Valverde ha deixat a casa, un enfrontament per al qual recupera en la convocatòria el central belga Thomas Vermaelen, que estava lesionat. Al marge de l'absència del migcampista croat, el tècnic del Barça no imposa rotacions entre els titulars i deixa fora de la convocatòria Kevin Prince Boateng, Murillo i Todibo.