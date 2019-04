El Barça s'imposa a Vitòria per acariciar el títol de Lliga

Carles Aleñá i Luis Suárez van empènyer el Barcelona cap a la victòria amb un triomf davant l'Alabès per 0-2 que li deixa el camí lliure per revalidar el títol de Lliga. Una derrota avui de l'Atlètic, que s'enfronta al València al Wanda, permetria als de Valverde ser campions de manera matemàtica. Si els de Simeone puntuen, els blaugranes es coronarien si guanyen el dissabte el Llevant, sense dependre de tercers.

Sense Messi, a la banqueta com ara Lenglet, Rakitic i Alba, entre d'altres, el Barça va sortir a totes i ben aviat va encetar el comptador de les ocasions. Entre Luis Suárez i Coutinho haurien pogut inaugurar el marcador als cinc minuts, però sense sort. Les aproximacions es van anar succeint i l'Alabès es defensava com podia. Només una rematada d'Ely que va aturar Ter Stegen va trencar el monòleg visitant. Era un miratge, perquè la pilota era blaugrana, encara que amb la possessió, no es mostrava massa incisiu l'equip visitant i sí que ho feia més en les transicions ràpides. En una d'elles, Pacheco va refusar un nou intent de Luis Suárez.

Amb el pas dels minuts, els d'Abelardo van estirar les seves línies i van treure el cap per la porteria del seu rival. Ter Stegen va ser més ràpid que ningú per evitar que la pilota arribés a Borja Bastón, i després un remat de Jony no va acabar entre pals per ben poc. També va sortir prou entonat l'Alabès a l'inici de la segona meitat, amb l'entrada de Brasanac pel lesionat Rolan. La intenció era canviar la dinàmica de la primera mitja hora i buscar les pessigolles al Barça. En un contracop, Rubén Duarte es va treure de la màniga un xut potent que acabaria aturant Ter Stegen, molt ben col·locat.



Dos gols ben ràpids

Va sortejar aquests dubtes l'equip de Valverde amb contundència i de la millor manera possible. Recuperant la seva versió inicial, aquella piconadora que l'havia dut a generar força perill als primers compassos del partit, va deixar-ho tot dat i beneït en pocs minuts. Va ser capaç d'enderrocar la muralla del seu adversari en una bona acció col·lectiva que va culminar Carles Aleñá. La pilota, abans d'arribar-li, va passar per les botes de Sergi Roberto i Luis suárez. Aleñá feia el 0-1, el seu segon gol de la temporada.

Abans que hi pogués haver cap mena de reacció, el Barça va sentenciar-ho ben aviat. En un servei de falta va aparèixer el VAR, que acabaria determinant que Tomás Pina havia tocat la pilota amb la mà a l'interior de l'àrea. El penal el va transformar Luis Suárez, fent el segon quan encara quedava mitja hora per al final.

Llavors va entrar Leo Messi al camp, relleu de Dembélé, i l'argentí va fregar el tercer. Pacheco va impedir que la golejada fos més àmplia, com tampoc va estar del tot encertat l'Alabès per fer el gol de l'honor. El marcador ja no es va moure i la Lliga està decidida.