El Barça serà campió si guanya dissabte al Llevant

Després que l'Atlètic de Madrid hagi guanyat aquest dimecres a València (3-2), el Barcelona tindrà l'opció de conquerir matemàticament el campionat de lliga si s'imposa dissabte que ve al Llevant (20h45).

Hi havia la possibilitat que un triomf del València al Wanda li donés el títol als barcelonistes, però els atlètics han guanyat amb gols d'Álvaro Morata, Antoine Griezmann i Ángel Correa, aquest a vuit minuts del final.

El València ha equilibrat el gol de Morata amb un de Gameiro i el de Griezmann amb un altre de Dani Parejo.

Els barcelonistes depenen per primera vegada de si mateixos per emportar-se el títol. Ara sumen 80 punts per 71 de l'Atlètic quan queden quatre partits per disputar-se.