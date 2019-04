L'Espanyol vol esgotar les seves opcions europees contra un Celta amb la moral alta

L'Espanyol rep avui el Celta amb la intenció de continuar la seva escalada per mantenir les seves escasses opcions europees, mentre que per al quadre gallec és una altra cita clau en la seva lluita per certificar la permanència.

Rubi no podrà comptar amb els lesionats de llarga durada Rosales, Piatti, David López ni Ferreyra. És possible que Rubi aposti per petites rotacions en el seu últim onze inicial per refrescar l'equip, encara que l'estil es mantindrà intacte. El partit també serà un pols entre dos dels millors davanters de la competició. Iago Aspas i Borja Iglesias sumen 16 i 13 gols, respectivament. Fran Escribá perd per sanció Boufal, que va veure la seva cinquena targeta groga en la celebració del seu decisiu gol contra el Girona.