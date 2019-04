És l'hora per als més valents

Ser un filial mai és fàcil. I més si ets el Peralada i cada dos per tres et toca nodrir el teu primer equip, en aquest cas el Girona, dels teus propis futbolistes. Després d'una pretemporada irregular i atípica, els de Chicho Pèlach han hagut d'afrontar tot tipus de circumstàncies, cadascuna més estranya i surrealista que l'anterior, per intentar sobreviure a la sempre exigent i competida Segona Divisió B. De moment, se'n surten, encara que la permanència no està ni de bon tros assegurada. Encara tocarà bregar per aconseguir-la, en un final de Lliga que es presenta apassionant i només apte per als més valents. Un desenllaç que depara quatre jornades d'alt voltatge, amb rivals a tenir en compte i tots jugant-se alguna cosa. Una autèntica prova de foc que l'equip haurà de superar si vol seguir, per tercer any seguit, a la categoria de bronze.

Primer toca analitzar el panorama. Ara mateix, el Peralada està fora de perill. Però alhora a tocar del pou. És tretzè amb 38 punts. Un menys que l'Ejea, dotzè amb 39. Per sota, el Terol és catorzè (38) i el Castelló, quinzè (37). El Mestalla, setzè, es troba en promoció per baixar amb 37 punts. Ja en descens, tres equips: Conquense (37), Alcoià (36) i Sabadell (36). El quart en discòrdia, l'Ontinyent, no compta després de deixar la competició ara fa unes setmanes. Tot més que ajustat. No hi ha cap equip de la part baixa que estigui virtualment salvat, ni tampoc sentenciat. Passar, pot passar de tot. Queden 12 punts en joc i els de Chicho se la juguen. La primera de les quatre finals, aquest dissabte vinent contra l'Hèrcules, segon classificat i que s'està jugant el seu concurs al play-off per pujar. Un rival temible.

També serà clau el duel següent al camp del Castelló, un rival directe en la lluita per salvar la categoria. Després, tres quarts del mateix. Aquest cop al Municipal i davant l'Alcoià, ara mateix en descens. Per tancar la Lliga, el Peralada visitarà l'Ejea, avui també sense els deures fets i ben a prop dels empordanesos a la classificació.

Un dels desavantatges en aquest esprint final és que un rival directe com ho és el Mestalla, ara en promoció per baixar, té tres punts assegurats perquè li toca enfrontar-se contra el ja retirat Ontinyent. La part positiva és que l'equip valencià és l'únic dels de la part baixa que es veurà afavorit per aquesta situació. Tot i que depèn d'ell mateix, el Peralada estarà bastant pendent de l'Olot perquè el conjunt de Raúl Garrido s'ha d'enfrontar encara a l'Ejea, Terol i Sabadell. Tots tres, equips que també estan lluitant per mirar de salvar la categoria. En això i també en un altre aspecte es fixarà el Peralada. Perquè des d'ara fins al final del curs hi ha uns quants enfrontaments directes que li poden donar un cop de mà: Sabadell-Castelló, Ejea-Alcoià, Alcoià-Sabadell, Sabadell-Ejea, Conquense-Castelló i Alcoià-Conquense.