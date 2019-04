La Marató d'Empúries i la fira del Triumvirat Mediterrani, coincidiran el primer cap de setmana de maig

La Marató d'Empúries i la fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani, coincidiran aquest any el mateix cap de setmana, els dies 4 i 5 de maig.

Inicialment, la Marató i la resta de proves associades, estaven previstes per a aquest cap de setmana, però la coincidència amb la jornada electoral, va fer que es decidís postposar-la, coincidint d'aquesta manera amb el Triumvirat Mediterrani.

Aquesta és la 16 edició de la Marató d'Empúries i la 10a de la Mitja Marató i la prova dels 10km. Les tres proves se celebren el diumenge, 5 de maig, al matí, amb sortida i arribada al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. Per segon any, també hi haurà un campionat minimalista i descalcista per a cadascuna d'aquestes proves.

El dia abans se celebren la 6a edició de la Marató Infantil i la 2a de la cursa dels 5 km. Un dels canvis, es que no se sortirà des de davant el MAC-Empúries, sinó que coincidint amb les activitats del Triumvirat Mediterrani, els corredors sortiran del centre de l'Escala, a la zona de la Punta. Com en anteriors edicions, les inscripcions a totes les proves de la Marató d'Empúries tenen un component solidari i un euro de cada inscripció es dedica a una entitat, que en aquest cas serà l'Associació Contra el Càncer.

Coindidint amb la jornada de dissabte, el periodista i corredor Xavier Bonastre presentarà el seu llibre "100 històries del córrer", a l'Alfolí de la Sal (19h). També es fa la Fira del Corredor, coincidint amb la recollida de dorsals i dels obsequis que dóna l'organització als participants. Aquesta, es fa al pavelló municipal d'esports i compta amb diferents botigues que ofereixen els seus productes i roba esportiva.

La Marató d'Empúries és organitzada pel Patronat Municipal d'Esports de l'Escala, amb el suport de la Federació Catalana d'Atletisme. A l'anterior edició es van inscriure cap a 1.700 corredors entre les diferents proves.

