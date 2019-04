Un gol de Maxi Gómez frustra la victòria de l'Espanyol contra el Celta

L'Espanyol i el Celta van signar un empat en l'RCDE Stadium que frustra les pretensions europees de l'amfitrió i també la possibilitat d'allunyar amb contundència dels llocs de descens els gallecs.

El quadre blanc-i-blau es va avançar amb un gol de Wu Llei a la mitja hora de partit, però després no va poder contenir la reacció visitant. Al minut 72, Maxi Gómez va igualar el pols i va acorralar els catalans, que van perdre serenitat i eficàcia en els compassos finals.

L'1-1 va traslladar els nervis a l'Espanyol. El Celta, per la seva banda, no es conformava amb un punt. Ho va provar Jozabed al 79, posant de nou al porter blanc i blau sota els focus. I Aspas va allargar la pressió a l'àrea local amb una falta directa. L'Espanyol havia rebaixat el seu encert. Els catalans havien perdut estabilitat i control del ritme de joc en el tram decisiu, tot i que el marcador ja no es va moure. El Celta té ara dos punts més que el Girona.