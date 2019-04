Agònica victòria de l'Spar Citylift a La Seu d'Urgell

Dos tirs lliures fallats per Yurena Díaz amb el temps esgotat han evitat que l'Spar Citylift Girona es quedés sense poder certificar la seva classificació per a la final de lliga per cinquè any consecutiu. Un bàsquet de Laia Palau a 10 segons del final semblava tancar el partit per a les gironines (71-74), que han anat perdent durant molts minuts, però dues decisions arbitrals molt polèmiques, una antiesportiva de Núria Martínez sobre Vilaró i la faltal final de Palau sobre Díaz amb el temps esgotat, han donat una vida extra al Cadí que les pirinenques no han pogut aprofitar pels dos tirs lliures fallats per la base canària.

Keisha Hampton ha estat la màxima anotadora del partit amb 20 punts, 18 a la segona meitat, i la seva aportació ofensiva ha estat clau per remuntar un partit que torna a deixar l'Uni cara a cara amb el Perfumerías Avenida en una final de lliga que començarà el dijous 2 de maig a Salamanca.