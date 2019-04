La Marató d'Empúries es disputarà el primer cap de setmana de maig

La Marató d'Empúries i la fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani coincidiran aquest any el mateix cap de setmana, els dies 4 i 5 de maig. Inicialment, la Marató i la resta de proves associades, estaven previstes per a aquest cap de setmana, però la coincidència amb la jornada electoral, va fer que es decidís postposar-la, coincidint d'aquesta manera amb el Triumvirat Mediterrani.

Aquesta és la setzena edició de la Marató d'Empúries i la desena de la Mitja Marató i la prova dels 10km. Les tres proves se celebren el diumenge, 5 de maig, al matí, amb sortida i arribada al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. Per segon any, també hi haurà un campionat minimalista i descalcista per a cadascuna d'aquestes proves.

El dia abans se celebren la sisena edició de la Marató Infantil i la segona de la cursa dels 5 km. Un dels canvis és que no se sortirà des de davant el Museu Arqueologic de Catalunya a Empúries, sinó que coincidint amb les activitats del Triumvirat Mediterrani els corredors sortiran del centre de l'Escala, a la zona de la Punta.