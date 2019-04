Las Dunas Costa Brava European Freestyle Pro Tour, a la badia de Roses

El passat setembre el càmping Las Dunas i Fase Wind van ser els amfitrions d'acollir la primera edició d'una de les proves del Circuit Europeu de Windsurf en la disciplina de Freestyle (European Freestyle Pro Tour EFPT). Enguany preparen aquest nou esdeveniment amb noves dates, del 21 al 26 de Maig, dies en els que els millors windsurfistes d'arreu del món competiran en les platges de Sant Pere Pescador, justament davant del càmping.

Aquesta nova edició compta amb un gran nombre de novetats i és que per primera vegada els juvenils i infantils s'afegeixen a l'esdeveniment, on es podrà evidenciar el nivell de les futures generacions. Alhora, aquest esdeveniment també vol apropar a tots els assistents a la natura, als esports nàutics i de taula, de tal manera que s'oferiran activitats per a tots els públics durant el cap de setmana, com per exemple, SUP Ioga, Paddle Surf amb Gossos, Skate Carver, art urbà...

La diversió i l'espectacle arriba a la badia de Roses així que no deixis passar aquesta oportunitat, ja que serà una setmana única.