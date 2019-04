El XVI Rally Costa Brava Històric engega avui motors amb 92 inscrits

Des d'avui i fins diumenge es disputarà la XVI edició del Rally Costa Brava Històric, una prova que servirà per proclamar el nou equip Campió 2019 del FIA Trophy Historic Regularity Rallies. Compta amb un recorregut de més de mil quilòmetres (1.063), un total de 27 trams repartits en dues jornades de competició i fins a 92 equips inscrits. Un terç d'aquests són estrangers, que representen 8 països diferents.

El tret de sortida es produïrà avui a partir de les 3 de la tarda al Passeig del Mar de Palamós, localitat que acollirà l'inici i també el final de les dues etapes. Ahir es va celebrar la presentació oficial a la Finca Bell Lloc.

En cotxes hi haurà un total de 19 marques. La més inscrita és Porsche, que comptarà amb 21 unitats. Després ve Volkswagen, amb 13, i Seat, amb 8. Ho completen Lancia, Renault, Volvo, Morris, Opel, Austin, Ford, MG, Alfa Romeo, Mitsubishi, BMW, Audi, Autobianchi, Toyota, Peugeot i Nissan. En motocicletes hi ha 7 Honda i les mateixes BMW, per dues Yamaha.

L'edició de l'any passat se la va apuntar la parella formada per David Nogareda i Sergi Giralt al volant d'un Porsche 911 S.